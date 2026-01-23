Politíca

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

El Consejo Nacional Electoral precisó los criterios técnicos para la fijación del valor de la reposición del voto en las consultas presidenciales de 2026.

Manuel Santiago Sánchez González

23 de enero de 2026, 10:25 p. m.
La entidad compartió los criterios técnicos mediante los cuales se estableció el valor del voto válido.
La entidad compartió los criterios técnicos mediante los cuales se estableció el valor del voto válido. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En 2026, el país vivirá los procesos democráticos para la elección del presidente para el periodo 2026-2030. Con el objetivo de dar claridad a los criterios para la fijación del valor del voto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un nuevo comunicado en el cual precisó la información.

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Por medio de la comunicación oficial, el CNE informó a la opinión pública, a los partidos y movimientos políticos, a los organismos de observación electoral y a los medios de comunicación sobre los criterios técnicos, legales y objetivos que sustentan el valor de la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026, fijado en $8.287.

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026
Las instituciones del país alistan los comicios electorales. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Se debe añadir que la institución encargada de los comicios electorales aclara que, para las consultas del año 2025, se reguló de manera general, pero no se reguló de manera especial la consulta presidencial.

“En lo que respecta a las consultas de candidatos a la presidencia de la República del año 2026, se reguló de manera especial los topes y la reposición de votos de la campaña en la Resolución No. 12111 de 2025, que tiene como antecedente la Resolución No. 1678 de 2021. Al ser actualizada con el IPC certificado por el DANE de los años 2022, 2023 y 2024, como dispone la ley, el tope de gasto quedó en $18.555.251.477 y la reposición del voto en $8.287”, señala el CNE.

Por otra parte, la entidad destacó que las medidas anunciadas se dan con el objetivo de garantizar que los valores del proceso electoral que se desarrollará en el país se reflejen en el valor de la reposición del voto.

Avanza la demanda contra la ley de encuestas: Procuraduría pide que se mantenga la regulación

“Este procedimiento técnico permite garantizar que la reposición del voto refleje los costos reales del proceso electoral, manteniendo criterios de equidad, transparencia y responsabilidad fiscal”, puntualizó el CNE.

Fechas claves del proceso electoral en 2026

Lo primero que se debe señalar es que la consulta presidencial se desarrollará el 8 de marzo de 2026; por medio de esta se definirá el panorama de los partidos políticos del país en la búsqueda de la Presidencia de la República.

Avanzan las votaciones por la consulta para la eleccion del candidato presidencial del Pacto Histórico en la capital.
Los votantes deben tener claras las fechas de los comicios. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Por su parte, la primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el domingo 31 de mayo. Además, se confirmó que los consulados y embajadas tendrán abiertos sus puestos de votación desde el día 25 de ese mes para los connacionales que residen en el exterior.

Si llega a ser necesaria, la segunda vuelta se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026.

