Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

De cara a lo que serán las elecciones de 2026, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral tuvo su primera reunión del año para organizar lo que serán esos comicios para elegir el próximo presidente y el Congreso de la República.

En el encuentro estuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador nacional, Hernán Penagos; representantes de la Procuraduría; el viceministro de Defensa, el ministro de Justicia encargado y el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga; representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros.

Uno de los temas principales que se abordó en este encuentro fueron las garantías y organización de lo que serán las consultas del próximo 8 de marzo, en las que también se llevarán a cabo las elecciones al Congreso.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Suministrada API

“Junto a autoridades nacionales y entes de control, encabezamos en Bogotá la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral 2026″, informaron desde la Registraduría Nacional.

“El CNE participa en la primera Comisión Nacional para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales 2026, donde se busca hacer seguimiento al desarrollo del calendario de elecciones y consultas, atender las inquietudes de los partidos y movimientos políticos”, dijeron desde el CNE.

“El ministro del Interior, Armando Benedetti, lidera la primera Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales 2026, con el propósito de garantizar el desarrollo transparente y organizado de las elecciones del próximo 8 de marzo”, señaló el Ministerio del Interior.

El ministro Benedetti dijo que con este encuentro queda instalada oficialmente la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales “en un momento decisivo para la democracia en Colombia”.

“La democracia no fracasa de un día para otro, se debilita cuando las instituciones normalizan el riesgo, toleran la desigualdad o llegan tarde. Esta Comisión existe precisamente para evitar eso”, aseguró el jefe de la cartera política.

Comisión Electoral Foto: Suministrada API

Benedetti dijo que la coordinación es clave para este caso. Por eso se definió una hoja de ruta. En febrero se harán dos comisiones nacionales de manera descentralizada en Cúcuta y en Santa Marta. Y en la primera semana de marzo se citará la última comisión antes de las elecciones del Congreso.

“El Viceministro del Interior Jaime Berdugo y la Directora de Democracia del Ministerio del Interior acompañarán comisiones departamentales de Coordinación y seguimiento electoral, con el fin de articular con las entidades territoriales las acciones que garanticen un proceso electoral transparente”, afirmó Benedetti.

El encuentro se da en medio de situaciones de alerta que se han generado en algunas regiones del país por la presencia de grupos armados, lo que podría afectar las elecciones de 2026.

Regiones como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta estarían en alerta por hechos como la carnetización, entre otros, que preocupan frente a ese panorama.

Un líder social reveló el modus operandi del frente 33 de las disidencias de las Farc en la frontera con Venezuela. “Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan, y ellos mismos, a través de su comandante, participan activamente en las campañas, pues quieren quedarse con las curules de paz, que son para las víctimas, y para eso promocionan a una de sus candidatas”, aseguró.