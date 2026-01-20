Política

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Se habló de la organización para las elecciones de marzo y la responsabilidad de cada una de las corporaciones.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 4:56 p. m.
La Comisión Electoral llevó a cabo su primera reunión en el 2026.
La Comisión Electoral llevó a cabo su primera reunión en el 2026. Foto: Suministrada API

De cara a lo que serán las elecciones de 2026, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral tuvo su primera reunión del año para organizar lo que serán esos comicios para elegir el próximo presidente y el Congreso de la República.

En el encuentro estuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador nacional, Hernán Penagos; representantes de la Procuraduría; el viceministro de Defensa, el ministro de Justicia encargado y el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga; representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros.

Uno de los temas principales que se abordó en este encuentro fueron las garantías y organización de lo que serán las consultas del próximo 8 de marzo, en las que también se llevarán a cabo las elecciones al Congreso.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Suministrada API

“Junto a autoridades nacionales y entes de control, encabezamos en Bogotá la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral 2026″, informaron desde la Registraduría Nacional.

