Un video del papá de Abelardo de la Espriella ha impactado. El hombre, cercano y amigo de Álvaro Uribe, se refiere en duros términos a la candidatura de Paloma Valencia y asegura que la Gran Consulta por Colombia fue una trampa.

“Yo desde aquí le ruego, le pido al presidente Uribe —que ha sido mi amigo de siempre— que nos deje pelear libres. Abelardo no necesita que nadie lo lleve de la mano”, aseguró.

Abelardo de la Espriella Juris aseguró: “Yo soy sincero con ustedes. Y lo digo a nivel personal. No vemos con buenos ojos que el presidente Uribe, que es una institución, que es el hombre más importante que tiene este país, lleve de las manos a Paloma a todas las manifestaciones”.

“Abelardo no necesita que nadie lo lleve de la mano.”



Abelardo de la Espriella Juris, padre de nuestro próximo presidente @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/QEuyaYiHzO — Ani Abello (@ANIABELLO_R) March 18, 2026

Sobre las elecciones del 8 de marzo, dijo que su hijo “hubiera participado en la tal consulta que, en el fondo, fue una trampa”.

Y explicó por qué la califica así: “Fue una trampa porque le pidieron al uribismo que no estaba con Paloma que votara la consulta y mucha gente lo hizo de buena fe. Y resulta que tomaron la consulta y el triunfo de Paloma para enfrentar la aspiración de Abelardo cuando lo que queríamos es que no se asistiera a esa consulta, que hubiera otro mecanismo donde Abelardo entrara, por ejemplo, encuestas, y no lo aceptaron”.

De la Espriella Juris narró que su hijo “estuvo a punto de participar en la consulta y lo rechazaron. Hay que dejar en claro eso, por si acaso pasa algo que no hemos previsto”.

“La lucha en la primera vuelta no tiene como objetivo derrotar a Cepeda. El enfrentamiento, que quede claro, es con Paloma, porque si hacemos cuentas, Cepeda tiene asegurada la segunda vuelta, va a pasar a la segunda vuelta… Entonces hemos terminado enfrentados dos hermanos, por culpa de una mala estrategia”, dijo.

Y luego, agregó: “Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, que no debemos ofendernos porque tarde o temprano pase Paloma o pase Abelardo; tenemos que votar por quien esté enfrentado a Cepeda. Yo desde aquí le ruego, le pido al presidente Uribe —que ha sido mi amigo de siempre— que nos deje pelear libres. Abelardo no necesita que nadie lo lleve de la mano”, concluyó.

En entrevista con SEMANA, Abelardo de la Espriella también hizo públicos sus reparos a la Gran Consulta. “Paloma es una mujer decente, honesta, seria, es una mujer que se ha enfrentado al régimen, pero ella ofrece algo completamente distinto a nosotros, lo cual también es respetable en democracia, porque ella quiere aliarse con todos los partidos, está recibiendo a todo el mundo, están llamando a todos los políticos en todas las regiones. De eso se trata la democracia; ella tiene una visión diferente a la de nosotros”, aseguró.

“Lo único que me gusta de esa coalición es Uribe; de resto, tengo mis dudas”, concluyó.