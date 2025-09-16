Suscribirse

POLÍTICA

El papá de Miguel Uribe Turbay aparece y calma los ánimos entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal: “Si gano yo”, “si gana Cabal”

Tarazona señaló a Cabal de grabarla durante el funeral de su esposo.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 2:35 p. m.
Miguel Uribe Londoño, María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal.
Miguel Uribe Londoño, María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal. | Foto: FOTO1:SEMANA/FOTO2:CORTESÍA/FOTO3:SEMANA.

Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, le bajó la espuma a la controversia por las explosivas palabras que pronunció su nuera María Claudia Tarazona contra la precandidata por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Tarazona señaló a Cabal de grabarla durante la velación del senador de 39 años el 11 de septiembre de 2025 en el Capitolio, en Bogotá. Además la señaló de “amenazarla” frente a la política y las elecciones en el 2026.

Londoño calmó los ánimos entre Tarazona y Cabal, consciente de que el cruce de mensajes entre ambas le hacen daño al Centro Democrático, su partido político, y la derecha.

“Mientras más barbaridades haga Petro en este país, más unidad voy a proponer para rescatar a Colombia. Cómo dice mi amigo Andrés Guerra: unidad=victoria”, escribió el padre de Uribe Turbay.

María Fernanda Cabal tuvo un polémico encuentro con María Claudia Tarazona durante la velación de su esposo, Miguel Uribe Turbay.
María Fernanda Cabal tuvo un polémico encuentro con María Claudia Tarazona durante la velación de su esposo, Miguel Uribe Turbay. | Foto: Esteba Vega | Semana

Y compartió en sus redes sociales un video donde confirma su excelente relación con los cuatro precandidatos a la presidencia, entre ellos, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

“Yo también soy fundador del Centro Democrático. En esa campaña, a la Cámara de Representantes tuvimos cinco representantes. Esa lista la encabezó María Fernanda Cabal. Esa cabeza de lista la escogimos el presidente Álvaro Uribe Vélez y yo”, contó.

Esto- según él- “para decir que tengo excelentes relaciones con los cuatro precandidatos. No tengo ninguna controversia con ellos. Nunca nos hemos encontrado en nada. Siempre hemos sido amigos. A mí no me ha enredado sino buenas relaciones con los precandidatos. No creo que se vaya a decir lo contrario”.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto 1: @migueluribel / Foto 2: Semana

Recordó las buenas relaciones que sostuvo su hijo con los precandidatos. “Miguel siempre dijo: ‘Aquí a estas damas, en esta campaña mía, nadie las toca ni con el pétalo de una rosa. Aquí no se habla sino bien de todo el mundo. Así estamos. Siempre buenas relaciones. Así seguirá siendo”.

Dijo que es necesaria la unión. “Quién quiera que gane la encuesta debe ser el candidato para ir a la consulta de marzo. Si gano yo, me apoyan a mí; si gana María Fernanda, nos molemos por Cabal; si gana Paloma, por Paloma. Y si gana Andrés Guerra, por él”, manifestó Uribe Londoño.

El expresidente Álvaro Uribe no se ha referido al tema. Y lo más probable es que no lo haga.

De izquierda a derecha: María Claudia Tarazona, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal.
De izquierda a derecha: María Claudia Tarazona, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal. | Foto: Cuenta en Instagram de María Claudia Tarazona y SEMANA, respectivamente.

Cabal se defendió y negó los señalamientos en su contra.

“Con todo respeto y con sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que: en efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente", dijo.

Sin embargo, el golpe a su campaña fue evidente. Y también al Centro Democrático porque ella junto con Miguel Uribe Londoño se han convertido en los dos candidatos con mejores resultados en las encuestas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Clarividente colombiana advirtió sobre sucesos que golpearían al mundo; se estaría cumpliendo predicción: “Me causa mucho susto”

2. Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

3. Maduro ironiza con la recompensa de Estados Unidos por su captura y se compara con Messi y Darwin Núñez

4. Presidente Petro se fue contra los “Brayans”: “Después las deja embarazadas”

5. Estos serían los influencers que llegarían a ‘La casa de los famosos 3′; se llenaría de figuras polémicas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoMiguel Uribe TurbayMaría Claudia TarazonaMaría Fernanda Cabal

Noticias Destacadas

“Alfredo Saade es tan áspero, crudo y cruel como Armando Benedetti”, dice Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro.

Exesposa de Petro cuenta que Canadá no le permitió viajar a ese país para visitar a su hijo, estos fueron los motivos

Redacción Semana
Los ataques de Gustavo Petro a todos los sectores han hecho trizas los esfuerzos de Armando Benedetti para conseguir las mayorías en el Congreso.

“Acataremos la orden”: Armando Benedetti confirma a SEMANA que Colombia suspenderá compra de armamento a EE. UU. tras descertificación

Redacción Semana
Petro responde a Marco Rubio y defiende su popularidad en Colombia

Fuerte respuesta de Petro a Marco Rubio: “El poder político de EE. UU. quedó en manos de aliados con el paramilitarismo”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.