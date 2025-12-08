“El sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho”: Vicky Dávila habla del debacle de la salud

En su entrevista con SEMANA, Vicky Dávila aseguró que el gobierno de Gustavo Petro ha sido nefasto para Colombia. Y aseguró que uno de los temas más graves ha sido el daño a la salud de los colombianos.

“Usted solamente tiene que ver lo que ha sido el Gobierno de Petro. Un desastre. Acabó con la seguridad, los criminales solo han tenido beneficios, los narcos están mejor que nunca, estamos inundados de coca y cocaína, destruyó el sistema de salud. A los ciudadanos no les dan sus medicamentos", dijo.

"Asfixiaron el sistema, lo acabaron a su manera", dijo Vicky Dávila sobre el sistema de salud. | Foto: semana

La candidata presidencial asegura que “el sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho, que estuvo por aquí, y del presidente Petro. Asfixiaron el sistema, lo acabaron a su manera. No lo pudieron hacer a través de la reforma, entonces hubo una asfixia mecánica de la cual la doctora muerte se vanagloriaba en su momento porque lo estaban planeando y lo ejecutaron. Entonces, el sistema no funciona, hay millones de personas que no tienen sus medicamentos. No hay citas, no hay procedimientos, es un caos y la deuda cada vez es más grande”.

Ante ese panorama tan grave en que está el sistema, Dávila presentó también sus propuestas. “Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos el 7 de agosto de 2026 al Gobierno es que va a quedar solucionado el tema de los medicamentos. Como presidenta de Colombia me voy a encargar de pagarles a las farmacéuticas para que nunca más un colombiano vuelva a mendigar los medicamentos en una ventanilla. Las personas diabéticas, cardíacas, con problemas hepáticos, los que tienen tensión alta, cáncer, VIH o enfermedades huérfanas o renales están en peligro de muerte. O sencillamente están dejando de comer para poder comprar los medicamentos".

En sus recorridos por Colombia, Dávila ha escuchado muchas historias del sufrimiento de los colombianos por este tema: “Conocí el caso de un señor que se reúne con otros pacientes con problemas renales, compran una cajita de pastillas y se la reparten para evitar estar todo el mes sin el medicamento. Eso es una infamia. No sabemos hoy cuántas personas en realidad se han muerto porque no les han dado los medicamentos. Cuando sea presidenta, voy a destapar esa dolorosa verdad. Los únicos responsables van a ser los de este Gobierno corrupto".

Sobre otro tema que ha sido polémico en el gobierno Petro, Dávila fue enfática: “Hay que pagar la deuda, vamos a hacer una auditoría que nos permita saber de verdad qué debemos. Ahí hay mucha corrupción, esa es una realidad y vamos a pagar con títulos o con una subasta inversa. O vamos a hacer lo que está proponiendo José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, un ahorro programado de la administración, o vender un bien del Estado o buscar más alternativas, pero vamos a pagar, eso es un hecho. El sistema será de aseguramiento mixto, donde las mejores EPS se van a quedar, van a prestar el mejor servicio y las que no sirven se van a liquidar. Este Gobierno, por corrupto, lo que hizo fue intervenir las EPS, la situación empeoró porque lo que quería era el manejo de la plata para comprar las elecciones de 2026″.

Como se sabe, las EPS hoy adeudan millonarios recursos a las clínicas y hospitales, y el peor desempeño financiero lo tienen las entidades que han sido intervenidas por el gobierno Petro. Una de las razones por las cuales no se han podido hacer estos pagos es porque, según las EPS, lo que hoy se gira por paciente, (la llamada UPC, Unidad de Pago por Capitación) es insuficiente.

“Lo que nosotros vamos a hacer es crear una comisión independiente, como el Banco de la República, que no obedezca al Gobierno y sus intereses, ni tampoco a los intereses de los empresarios, que se encargue de fijar esa UPC de manera técnica, con suficiencia, pero finita”, aseguró Dávila.

"Nosotros vamos a sacar a esas EPS que no sirven y vamos a tener un Estado leal con sus obligaciones, vigilante, que cuide cada peso de la salud de los colombianos, que cumpla con sus obligaciones y que ponga las reglas. Y van a regresar los técnicos, tienen que volver al Invima, al Ministerio de Salud, a todo el Gobierno. La Superintendencia de Salud no puede ser una policía política, tiene que ser más decente que los decentes, vigilar cada peso y hay que tener una política farmacéutica de compras centralizadas", agregó.

Vicky Dávila, precandidata presidencial | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.