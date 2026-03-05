Ella es Luisa Fernanda Villegas, fórmula vicepresidencial de Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, presentó oficialmente este jueves, 5 de marzo, ante la Registraduría su candidatura a la Presidencia de la República.

“Quien debía estar acá era Miguel; lo mejor que podemos hacer es continuar con su causa y seguir adelante y lograr lo que él quería hacer para este país”, afirmó el candidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño inscribió su candidatura presidencial y presentó a su fórmula vicepresidencial

La presentación la hizo acompañado de la mano de la administradora de empresas Luisa Fernanda Villegas, quien será su fórmula vicepresidencial en esta carrera política.

“¡Hoy, se hizo oficial! Honrada y bendecida de poder acompañar a Miguel Uribe como su fórmula vicepresidencial. Asumí este reto con una clara convicción: vamos a trabajar por un país seguro, próspero y unido, donde el Estado funcione con eficiencia y las oportunidades lleguen a todos los rincones de Colombia y a todos los colombianos. Vuelve la seguridad con autoridad, orden y justicia social. ¡Vamos juntos por una sola Colombia!”, expresó Villegas.

La fórmula vicepresidencial de Londoño le apuesta a proyectos que involucren a la juventud y la educación.

“Colombia cuenta con aproximadamente 13,5 millones de jóvenes que hoy representan el 25 % de la población. Para ellos hemos diseñado, en nuestro plan de gobierno, un programa que incluye, sin lugar a dudas, seguridad y educación para la libertad, así como un programa de becas que hemos denominado Beca Miguel Uribe Turbay, con el que otorgaremos más de 10.000 becas al talento y a la excelencia, tanto en Colombia como en el mundo, de la mano del Icetex”, agregó Villegas en la presentación.

¿Quién es Luisa Fernanda Villegas?

Luisa Fernanda Villegas es administradora de empresas con especialización en mercadeo estratégico. Cuenta con experiencia en el sector público, en mercados internacionales y en los sectores educativo y comercial.

Además, tiene trayectoria en el relacionamiento entre empresas, sector público y academia.

Miguel Uribe Londoño lanzó su candidatura Foto: Nicolás Méndez

Posee habilidades de comunicación y organización, así como capacidad para adaptarse al cambio y trabajar en contextos de alta presión. También cuenta con experiencia en ámbitos empresariales, políticos, de relaciones públicas y diplomáticas, con vínculos de trabajo con líderes empresariales y gubernamentales.

Así mismo, tiene experiencia en la creación y ejecución de estrategias para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en mercados internacionales.