Presidente Gustavo Petro habla tras atentado contra Miguel Uribe. “Este es un día de dolor”

“En este momento, no tenemos más que agarrarnos de la ciencia, y de los protocolos científicos. Necesitamos los mejores profesionales del Estado, para descubrir al criminal. No hay sino hipótesis y las hipótesis no deben ser descartadas de ante mano. Todas deben ser examinadas”, agregó.

““Ay” Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia. Colombia da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria", escribió.