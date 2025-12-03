En medio de una agenda regional que adelantó este miércoles 3 de diciembre en Norte de Santander, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un inquietante discurso en medio de la confrontación que tiene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En su intervención, el mandatario colombiano expresó que Colombia está bajo amenaza, al recordar que existen voces desde Estados Unidos que amenazan con misiles e invasiones.

Panorama que se presenta por la tensión que viene creciendo entre el mandatario de EE. UU., Donald Trump, y el señalado régimen de Nicolás Maduro y los nexos con el llamado Cartel de los Soles.

“Incluso hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad, frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos”, expresó Petro.

Crece la tensión diplomática entre Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Presidencia/AP

Además, manifestó el jefe de Estado colombiano desde el atril: “Barbarie de la que no se puede esperar más sino la muerte misma de la gente y que, por tanto, debemos frenar, frenar aquí, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima”.

Sumado a ello, Petro habló del poder que tiene la educación para transformar territorios y la vida de las comunidades: “Cuando hablamos de la educación, estamos hablando de una forma de asegurar el camino de la vida”.

“Entre más libros podamos leer, entre más conocimientos pueda tener una sociedad, el intelecto general de la sociedad del Catatumbo, más posibilidades de progreso habrá, más posibilidades de ayuda entre nosotros mismos, una nueva vida, mejor aún que la que se ha vivido en un paraje que, como todos sabemos aquí, es hermoso y en donde vale la pena vivir”, recalcó el mandatario.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Colombia sobre la posibilidad de atacar en tierra a organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.