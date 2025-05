Estos son los seis pódcast de geopolítica más influyentes

Otros de los más escuchados en español es Visual Politik , además del programa titulado No es el fin del mundo, que semanalmente entrega análisis sobre la coyuntura internacional y que también cuenta con un amplio público entre la comunidad hispanohablante.

Finalmente, existen otras propuestas en inglés como el Global News Podcast, de la cadena BBC News; G-Zero, que es realizado por el académico Ian Bremmer (uno de los estudiosos de las relaciones internacionales más citados por los expertos); y el pódcast The Daily, del medio estadounidense The New York Times.