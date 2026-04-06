Estudio destacó resultados de la política de economía naranja del gobierno de Iván Duque

Federico Corredor, integrante del grupo de investigación en finanzas públicas de la Escuela de Estudios Políticos Andrew Young, de Georgia State University (Universidad Estatal de Georgia), publicó un artículo académico sobre el efecto de la política de economía naranja que implementó el gobierno de Iván Duque durante el 2018 y 2022.

Corredor recordó que se trató de una iniciativa pública que pretendió “posicionar a las industrias culturales y creativas como motores del desarrollo económico”, y midió su impacto con base en datos administrativos de cotizaciones a seguridad social que cubren el universo de empresas formales en Colombia y empleando metodologías de frontera en econometría.

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“Utilizando datos administrativos de impuestos sobre la nómina de 2016 a 2022, este documento emplea métodos de diferencias en diferencias y control sintético para evaluar el impacto de la PEN (Política de Economía Naranja) en la economía formal”, describió el investigador.

El trabajo concluyó que esta política pública “incrementó la creación de empresas y el empleo, a la vez que redujo las empresas unipersonales y el autoempleo, lo que concuerda con una reasignación de la actividad económica hacia una producción más estructurada y basada en empresas”.

Expresidente Iván Duque Foto: Paula López

Frente a este escenario, el académico agregó: “Estos hallazgos sugieren que la entrada y la contratación responden con relativa rapidez a los incentivos específicos, mientras que los salarios y las contribuciones a las pensiones dependen de una consolidación a largo plazo”.

De acuerdo con el texto, la creación de empresas se concentró, principalmente, en las industrias creativas, nuevos medios y software. El crecimiento del empleo, en cambio, fue más evidente en las áreas de artes y patrimonio.

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Sobre los detalles de la investigación, Corredor destacó: “El documento proporciona evidencia causal sobre los efectos de la política industrial en un sector no tradicional, resaltando su potencial para promover la formalización y reconfigurar la organización de la actividad económica, al tiempo que subraya la importancia de una implementación sostenida y la estabilidad institucional para traducir los éxitos a corto plazo en una transformación económica a largo plazo”.