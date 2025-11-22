Exesposa de Gustavo Petro refutó a Everth Bustamante, quien la señaló de poner en riesgo la vida de su expareja: “No tuve un arma tras desmovilizarme”

Se declaró “extrañada” cuando SEMANA le preguntó qué opinaba sobre las afirmaciones que el exdirectivo nacional del M-19, Everth Bustamante, le hizo a este medio, en las que aseguró que la exesposa de Gustavo Petro había puesto en riesgo su vida cuando él era representante a la Cámara.

Bustamante narró cómo, según él, encontró a la expareja del político de izquierda con un arma. Los hechos —según le relató a SEMANA— ocurrieron en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá donde vivían los dos exguerrilleros.

“Petro era representante a la Cámara por la Alianza Democrática M-19 y yo era senador por el mismo movimiento. Un día llegó uno de los escoltas a mi casa un sábado y me dijo: ‘Senador, estoy en una situación muy delicada. El representante Petro está en una situación incontrolable en su apartamento’. Él vivía en la carrera octava con calles 59-60, en un pequeño apartamento. Y yo vine y encontré a su esposa de esa época con un arma dispuesta a matarlo porque había llegado en unas condiciones totalmente deplorables frente a sus hijos y en compañías como las que denunció Álvaro Leyva en el caso de París. Desde el punto de vista personal, eso fue lo que más me decepcionó de Petro”, contó Bustamante.

Everth Bustamante y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

Él no pronunció el nombre de Mary Luz Herrán, la exesposa de Petro y madre de Andrea y Andrés, dos de los hijos mayores del hoy presidente. Pero ella sabe que habla en su contra porque era la pareja del político cuando fue representante a la Cámara.

“No es cierto. Es falso lo que dice Bustamante”, aclaró Herrán.

Ella le contó a SEMANA que desde que se desmovilizó de la guerrilla del M-19 “no volví a tener un arma de fuego”.

“Cuando yo salí de la cárcel distrital de Ibagué, Gustavo Petro fue quien me recogió y me fui a vivir con él. Vivimos en la Carrera 11 N.º 61-60; no es en la 58, como dice Bustamante. Era un apartamento dúplex, que contaba con tres habitaciones”, expresó.

Everth Bustamante Gustavo Petro 20/11/2025 | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ - SEMANA / PRESIDENCIA

“Eso que cuenta Everth Bustamante nunca pasó. Eso es para denunciarlo. Es calumnia. No ocurrió. No tuve un arma y, si la hubiera tenido, no habría hecho eso. Él es el papá de mis hijos y siempre lo he defendido. Es totalmente falso”, expresó.

Mary Luz Herrán junto a Gustavo Petro. | Foto: A.P.I

Anunció a este medio que le solicitará a Bustamante que se retracte de sus afirmaciones o entregue las pruebas de sus afirmaciones. “Que lo pruebe, que lo demuestre; reitero, no es cierto. Qué barbaridad. Es gravísimo”, añadió.