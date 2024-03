Exregistrador Juan Carlos Galindo desmiente ataques de Petro sobre las elecciones: “Demuestran una ignorancia sobre el propio sistema”

JUAN CARLOS GALINDO: Me parece muy preocupante que el Presidente de la República, como jefe de Estado, esté sembrando esos mantos de duda sobre el sistema electoral colombiano y los procesos. Colombia ha logrado, a lo largo de los años, tener un sistema electoral y culminar los procesos electorales con gran reconocimiento y profesionalismo. Sobre todo porque, a diferencia de lo que dice el presidente, las elecciones en Colombia no son un software.

SEMANA: Es decir, el presidente Gustavo Petro se equivoca al decir que el software podría ser manipulado y que el actual no permite que se cumpla la sentencia del Consejo de Estado.

J.G.: Es un sistema muy robusto, que presta plenas garantías para todos quienes intervienen. Las afirmaciones del presidente Petro demuestran una ignorancia sobre el propio sistema. Habla de que se está desatendiendo una sentencia del Consejo de Estado de hace varios años, con con ocasión de una demanda del partido Mira, pero no sabe que cada proceso electoral trae el mejoramiento de los software que se utilizan. Cada elección se aplica más y mejor tecnología, se establecen los controles sobre el software. Las auditorías que hacen los partidos y la Procuraduría General de la Nación son muy importantes porque los software se observan por este organismo de control para justamente seguir dando garantías.

J.G.: Yo conozco el sistema electoral a profundidad desde el año 2002. En esa época yo era procurador delegado ante el Consejo de Estado y el procurador general de entonces, Edgardo Maya Villazón, me encargó de adelantar gestiones de control administrativo del Ministerio Público ante la organización electoral y ante el proceso electoral de Senado de 2002. En esa ocasión, el sistema tenía muchas debilidades derivadas, en gran medida, porque nadie vigilaba las elecciones. Pero a partir de 2002 para acá, el sistema electoral se ha venido fortaleciendo elección tras elección, y adicionalmente hay una mayor participación de las campañas electorales, de los candidatos y de los partidos. Disponiendo testigos electorales, tanto en las mesas de votación como en las comisiones de escrutinio, que permite que haya más ojos sobre el sistema electoral.

La ciudadanía, a través de la Misión de Observación Electoral (MOE), tiene una gran cantidad de observadores nacionales que miran el proceso. La OEA, la Unión Europea y muchas otras organizaciones internacionales vienen a ver el proceso y verifican la fiabilidad. Adicionalmente, de lo que he podido darme cuenta de los procesos electorales que yo organicé, puedo afirmar que el sistema electoral no admite manipulación ni fraude. Pueden presentarse en determinados momentos inconsistencias o errores. Es un proceso humano, pero el propio sistema tiene los mecanismos de verificación y control.

SEMANA: Uno de los argumentos del oficialismo son las elecciones de 2022, donde al principio no aparecían votos de la lista de Senado del Pacto Histórico. ¿Qué pasó ahí?

J.G.: En las elecciones de Congreso del 2022 se evidenció una problemática, que fue que no se transmitieron los resultados del partido Pacto Histórico por parte de los transmisores en el preconteo. Pero cuando se empezó a digitalizar y a poner a disposición esa información en las diferentes campañas, y cuando se empezaron a digitalizar los formularios E14, se pudo evidenciar que había sido un problema en la transmisión de los resultados. Los votos estaban ahí y los votos estaban contados por los jurados de votación, pero no se habían sumado en la consolidación del preconteo. Entonces, el propio sistema tiene esos mecanismos de verificación y autocontrol, y no puede hablarse de fraude electoral.