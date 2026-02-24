Política

Fuerte reclamo de Gustavo Petro al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por no cumplir con una orden: “Con todo respeto”

El episodio se registró en una reunión de alto nivel, en donde se discutió la emergencia ambiental.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 7:24 p. m.
El presidente Gustavo Petro hizo un fuerte 'jalón de orejas' al ministro Pedro Sánchez.
El presidente Gustavo Petro hizo un fuerte 'jalón de orejas' al ministro Pedro Sánchez. Foto: Pantallazos tomados de la transmisión oficial de la Presidencial del consejo de ministros del 24 de febrero de 2026.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, no fue la única funcionaria del Gobierno que recibió un fuerte jalón de orejas por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, ya que otro integrante del gabinete también recibió un llamado de atención.

Se trata del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, a quien el mandatario colombiano le reclamó por una orden que había dado y que no se ha cumplido, en el marco de la atención de la emergencia por la crisis ambiental.

Sobre esa emergencia, varias regiones del país atraviesan dificultades debido a las inundaciones en los departamentos de Córdoba y Sucre, situación que ha dejado miles de familias damnificadas.

¿Darle prioridad a sacar el agua? Con todo respeto, ministro, la prioridad es ya. Si no se intervienen los 14 diques, no fluye el agua. Entonces, ¿esperar a que se seque el agua, esperar a que el sol la seque o a que la salida por el mar —que está difícil por el flujo del mar hacia la costa— lo provoque?”, dijo el presidente Petro.

Y avanzó en el reclamo: “Eso se traduce en días y días más, con la posibilidad de que mañana tengamos un evento peor; peor no en el sentido de la intensidad de la lluvia, sino en que anega aún más lo que ya está”.

“Esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana. Estamos jugando un poco a reproducir el gran error de la hidroeléctrica de Urrá, que es embalsar el agua y esperar. Claro, Urrá esperaba que no lloviera, pero llovió en los meses en que no debía llover. ¿Por qué razón? Ya lo dije: por especular con los precios del gas”, recalcó el presidente Gustavo Petro.

Sobre las medidas para afrontar la crisis climática, el mandatario colombiano, en compañía de sus ministros, declaró la emergencia económica y social.

Esa medida excepcional tiene un plazo de ejecución de 30 días y cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Por último, y frente a las afectaciones que identificó el Gobierno por la emergencia ambiental, en materia de infraestructura se han registrado daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, cuatro alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.

