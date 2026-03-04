Bogotá

Gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos rechaza ataque contra militares que apoyaban logística electoral

El hecho violento dejó un saldo de tres soldados muertos y un uniformado herido.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 8:14 p. m.
126 municipios están en riesgo extremo de violencia de cara a las elecciones de 2026.
126 municipios están en riesgo extremo de violencia de cara a las elecciones de 2026. Foto: Montaje El País: AFP/DANIEL JARAMILLO/ Raúl Palacios

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, rechazó de manera contundente el ataque armado registrado en el sur del país contra uniformados que apoyaban la instalación de puestos de votación para las elecciones de este fin de semana.

El hecho violento dejó un saldo de tres soldados muertos y un uniformado herido, en medio de operaciones destinadas a garantizar la logística y la seguridad del proceso electoral en esa región.

El ataque se produjo mientras los militares realizaban labores de acompañamiento para la instalación de los puntos de votación, una tarea clave en zonas donde históricamente se han presentado dificultades de orden público.

El Debate Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A través de un pronunciamiento público, Cortés Zambrano expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con las Fuerzas Militares. También insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a los uniformados como a los ciudadanos que participarán en los comicios.

