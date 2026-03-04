Gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos rechaza ataque contra militares que apoyaban logística electoral

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, rechazó de manera contundente el ataque armado registrado en el sur del país contra uniformados que apoyaban la instalación de puestos de votación para las elecciones de este fin de semana.

Hostigamiento en Río de Oro, Cesar, dejó un policía muerto, lo que motivó suspender las capacitaciones de jurado a elecciones

El hecho violento dejó un saldo de tres soldados muertos y un uniformado herido, en medio de operaciones destinadas a garantizar la logística y la seguridad del proceso electoral en esa región.

El ataque se produjo mientras los militares realizaban labores de acompañamiento para la instalación de los puntos de votación, una tarea clave en zonas donde históricamente se han presentado dificultades de orden público.

Procurador Gregorio Eljach afirma que no hay indicios de fraude electoral y llama a mantener la calma: “No hemos encontrado evidencia”

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A través de un pronunciamiento público, Cortés Zambrano expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con las Fuerzas Militares. También insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a los uniformados como a los ciudadanos que participarán en los comicios.

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos anunció que, en articulación con la fuerza pública y los organismos de control, se adoptarán medidas adicionales para fortalecer la seguridad en distintas regiones del país. El objetivo, explicó, es garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y sin presiones de grupos armados ilegales.

Cortés Zambrano advirtió además que este tipo de ataques confirma las alertas que han venido haciendo distintos organismos internacionales sobre los riesgos que rodean el proceso electoral. Según señaló, esas advertencias apuntan a posibles amenazas contra la seguridad de los votantes y de quienes participan en la organización de las elecciones.

La mandataria regional hizo un llamado a las autoridades a mantener la coordinación institucional y a reforzar las acciones de prevención. También pidió que los responsables del ataque sean identificados y llevados ante la justicia. “La democracia debe protegerse con firmeza”, concluyó.