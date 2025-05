Gobierno Petro acepta vicio de trámite en la consulta popular y vuelve a radicarla en el Senado

Ese día, los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, del Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentaron el mecanismo de participación nuevamente, pero con 16 preguntas para que no fuera igual a la que se negó.

Sin embargo, esta nueva radicación abre el debate político sobre si el ministro Jaramillo tenía las facultades o no para hacer la solicitud al Senado y desde el Centro Democrático se está hablando de un”abuso de función pública" por parte del ministro.

En cuando al contenido no hubo modificaciones y sencillamente se subsanó un error de trámite que fue revisado por los asesores jurídicos de la Casa de Nariño.

“Sí he escuchado que tiene muchos vicios y además tiene las mismas 12 preguntas que ya se negaron y un proyecto negado en el Congreso no se puede presentar en la misma legislatura, sino en la siguiente. Está el tema de que debió ser radicada por el presidente de la República y no por un ministro delegatario”, dijo Cepeda el 20 de mayo.