Grupo de 18 líderes políticos piden a las autoridades de Antioquia declarar persona no grata a Iván Cepeda en el departamento

Un grupo de 18 líderes políticos, sociales y ciudadanos del departamento de Antioquia anunció la promoción de una declaratoria simbólica de “persona non grata” contra el candidato presidencial Iván Cepeda, argumentando que recientes afirmaciones constituyen una estigmatización contra la región.
La iniciativa fue presentada mediante un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, en el que los firmantes sostienen que la decisión busca defender “la honra regional y la verdad histórica” frente a declaraciones atribuidas al candidato de la izquierda.
Según el documento, el pronunciamiento surge como reacción a afirmaciones en las que Cepeda habría señalado que Antioquia es la cuna del paramilitarismo y el narcotráfico.
Los promotores de la iniciativa calificaron esas declaraciones como una “generalización injuriosa” que, en su opinión, reduce la identidad de toda una región a fenómenos criminales que han afectado al país. Aseguran que Antioquia, al igual que otros territorios de Colombia, ha sido víctima del conflicto armado y que miles de ciudadanos han enfrentado y combatido dichas estructuras ilegales.
En el comunicado también se sostiene que presentar al departamento como origen de estos fenómenos constituye, según los firmantes, una distorsión de la historia del conflicto colombiano.
Argumentan que la violencia en el país responde a múltiples causas y que atribuirla exclusivamente a una región desconoce los sacrificios de civiles y miembros de la fuerza pública que han perdido la vida en medio de la confrontación armada.
Además, los impulsores de la declaratoria consideran que las palabras del senador afectan la dignidad de los antioqueños y pasan por alto los avances económicos, culturales y sociales de la región. En ese sentido, destacan que el desarrollo de Medellín y de los 125 municipios del departamento ha sido resultado del trabajo de millones de ciudadanos.
El documento también hace un llamado a autoridades departamentales, municipales y a la sociedad civil para unirse en rechazo a lo que describen como ataques políticos contra el buen nombre de Antioquia.
La declaración es respaldada por varios firmantes, entre ellos el concejal de Medellín Luis Guillermo Vélez Álvarez, junto a líderes juveniles, dirigentes políticos y representantes de organizaciones ciudadanas del departamento.
Los promotores concluyen que la historia de Antioquia, señalan, “la escriben sus ciudadanos con esfuerzo y honradez”, y no quienes, afirman, juzgan a la región desde “el sesgo y la desinformación”.