Grupo de 18 líderes políticos piden a las autoridades de Antioquia declarar persona no grata a Iván Cepeda en el departamento

Un grupo de 18 líderes políticos, sociales y ciudadanos del departamento de Antioquia anunció la promoción de una declaratoria simbólica de “persona non grata” contra el candidato presidencial Iván Cepeda, argumentando que recientes afirmaciones constituyen una estigmatización contra la región.

Federico Gutiérrez le responde a Iván Cepeda por declaraciones contra Antioquia

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín, mientras Federico Gutiérrez libra un rifirrafe con Iván Cepeda Foto: SEMANA

La iniciativa fue presentada mediante un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, en el que los firmantes sostienen que la decisión busca defender “la honra regional y la verdad histórica” frente a declaraciones atribuidas al candidato de la izquierda.

Según el documento, el pronunciamiento surge como reacción a afirmaciones en las que Cepeda habría señalado que Antioquia es la cuna del paramilitarismo y el narcotráfico.

Iván Cepeda genera malestar tras asegurar que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica” y “del terrorismo de Estado”

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizó el registro de su candidatura presidencial junto a Aída Quilcué, su fórmula a la vicepresidencia. Foto: COLPRENSA

Los promotores de la iniciativa calificaron esas declaraciones como una “generalización injuriosa” que, en su opinión, reduce la identidad de toda una región a fenómenos criminales que han afectado al país. Aseguran que Antioquia, al igual que otros territorios de Colombia, ha sido víctima del conflicto armado y que miles de ciudadanos han enfrentado y combatido dichas estructuras ilegales.

En el comunicado también se sostiene que presentar al departamento como origen de estos fenómenos constituye, según los firmantes, una distorsión de la historia del conflicto colombiano.

Iván Cepeda desmiente supuesta campaña de desinformación tras su discurso en Antioquia: “Contrastar versiones sobre mi visión”

Andrés Julián Rendón habló de las protestas en La Alpujarra. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

Argumentan que la violencia en el país responde a múltiples causas y que atribuirla exclusivamente a una región desconoce los sacrificios de civiles y miembros de la fuerza pública que han perdido la vida en medio de la confrontación armada.

Además, los impulsores de la declaratoria consideran que las palabras del senador afectan la dignidad de los antioqueños y pasan por alto los avances económicos, culturales y sociales de la región. En ese sentido, destacan que el desarrollo de Medellín y de los 125 municipios del departamento ha sido resultado del trabajo de millones de ciudadanos.

Aida Quilcué, nueva fórmula de Iván Cepeda. Foto: Semana

El documento también hace un llamado a autoridades departamentales, municipales y a la sociedad civil para unirse en rechazo a lo que describen como ataques políticos contra el buen nombre de Antioquia.

La declaración es respaldada por varios firmantes, entre ellos el concejal de Medellín Luis Guillermo Vélez Álvarez, junto a líderes juveniles, dirigentes políticos y representantes de organizaciones ciudadanas del departamento.

Indígenas protestando en Medellín. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los promotores concluyen que la historia de Antioquia, señalan, “la escriben sus ciudadanos con esfuerzo y honradez”, y no quienes, afirman, juzgan a la región desde “el sesgo y la desinformación”.