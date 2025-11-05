Suscribirse

Política

Gustavo Bolívar enciende las alarmas en el Pacto Histórico por elecciones al Congreso: “No quiero que esto pase”

El exsenador habló de un problema que puede poner en peligro el número de congresistas a los que aspira el movimiento político para el otro año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 12:46 p. m.
Gustavo Bolívar
Exsenador Gustavo Bolívar. | Foto: COLPRENSA

Gustavo Bolívar lanzó una nueva alerta por lo que serán las elecciones al Congreso en el mes de marzo de 2026, donde esperan quedarse con las mayorías.

Por medio de su cuenta de X, el exsenador publicó un video en el que recordó que el objetivo es obtener más de cinco millones de votos para poder tener 55 curules.

Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.
Gustavo Bolívar. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Bolívar mencionó que en la consulta interna lograron sacar un poco más de 2.7 millones de votos, pese a que eran pocas mesas en comparación a lo que será en los comicios.

“En unas elecciones atípicas en las que no pudieron votar ni los campesinos ni los colombianos en el exterior, pudimos llegar a 2.700.000 votos. En marzo, una fecha caliente donde la gente sale a elegir los congresistas, ¿cómo no vamos a poder duplicar esa votación para tener los 55 senadores?“, comentó.

Contexto: Reapareció Gustavo Bolívar luego de que a Petro lo incluyeran en la lista Clinton: nostálgico mensaje

Por ello, afirmó que es posible lograr este objetivo, pero dejó en claro que hoy el panorama es totalmente distinto y hay un problema que, a su juicio, podría llevar a que los votos se dispersen.

“No creo que quienes ocuparon los primeros puestos al Senado, le metan la misma fuerza a las elecciones cuando saben que ya están elegidos. Esto quiere decir que trasladamos la politiquería a las consultas internas”, dijo.

Bolívar sostuvo que desde la directiva del Pacto Histórico se le dio aval a “casas políticas muy poderosas” y esto ocasionó, según él, que fueran “aplastadas” las mayorías de las bases de la colectividad.

En esa línea, indicó que los votos obtenidos en la consulta ayudan prácticamente a asegurar 20 curules, por lo que los que están en los primeros lugares y pertenecen a estos clanes políticos no van a hacer ya la misma fuerza para atraer votantes para el mes de marzo.

Contexto: Gustavo Bolívar elogia a Carolina Corcho y la sugiere como fórmula vicepresidencial

“Las casas políticas van a querer meterle esa nueva votación y ese mismo impulso en marzo a otro candidato, en otro partido, para tener otro senador”, argumentó su idea.

El excongresista puso algunos ejemplos puntuales con nombres propios, dejando en claro que, muy posiblemente, esto puede generar que los votos se dispersen y no se logre ese objetivo de llegar a los 55 senadores.

Pese a que reconoció que puede estar equivocándose, remarcó que, a su juicio, este es el escenario con el que se encontrarán en el mes de marzo.

“Yo no quiero que esto pase, porque si llega a ocurrir, ahí si no sacamos ni el 55/86 y ni siquiera los 20 que tenemos ahora. Escuchen estas palabras lo grave que son”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presupuesto Bogotá 2026: así se distribuirán los recursos en los diferentes sectores de la ciudad

2. General se paró firme y no cedió a comunidades presionadas por hombres de alias Calarcá en el Meta

3. Juan Manuel Galán entregó detalles de por qué no le dieron la cabeza de lista al Senado a Alejandro Gaviria

4. Gustavo Petro publicó enigmático mensaje pese al retiro de su visa a EE. UU.: “Te volveré a ver”

5. Armando Benedetti sorprende al decir en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026: “¿Qué más quieren los trabajadores?"

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo BolívarPacto históricoElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.