Gustavo Petro arremetió contra la prensa en Colombia y aseguró que él construyó “una poderosa red de comunicación por redes”

Además, volvió a mencionar a la prensa internacional: “El gran capital no quiere este gobierno por la misma razón que sus integrantes evaden decenas de billones de pesos en impuestos, dinero que se llevan del país, tal como lo confesaron al diario El País, de España. Porque son de castas hereditarias y no les gusta la igualdad y cosas de esas. Un acuerdo nacional no es más que ellos paguen sus impuestos de ley y con ese dinero se financie la universalidad de los derechos fundamentales de los colombianos. No quisieron hacer este acuerdo nacional, sino que, escogieron intentar destruir la imagen del presidente y derribarlo”, dijo.