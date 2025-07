“Esa matemática ya no sirve”: discurso de Petro ante ministros de la Celac desató ola de comentarios en redes sociales

“Volver una función, una ecuación. Entonces me sirven las matemáticas, dado que la economía de funciones continuas —demanda y oferta— cruzó las curvas de indiferencia por diversas variables de consumo. Le pongo una tangente: sé que la fórmula de la tangente es el punto cero donde la línea recta toca la curva de indiferencia, que debe ser siempre cóncava hacia abajo, porque si es cóncava hacia arriba, no me sirven las matemáticas”, anotó Gustavo Petro en su exposición.

Y fue avanzando en su idea, la cual resultó enredada para varios usuarios de X: “Entonces tengo que crear las condiciones para que sea cóncava así abajo entonces ahí matemáticamente encuentro el máximo cierto que se creó la derivada y la segunda derivada matemática, esa matemática ya no sirve, esa matemática fue desplazada por la matemática cuántica y no me pongo a hablar de eso porque no conozco la matemática cuántica, porque no me la enseñaron en el colegio y me arrepiento de no haberla aprendido”.