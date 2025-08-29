Suscribirse

Política

Gustavo Petro celebra captura de ciudadano norteamericano en Miami, dice que era explotador sexual de menores en Medellín

El mandatario destacó el trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 12:04 p. m.
Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro celebró este hecho. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro compartió la captura de un supuesto abusador de menores de edad en Miami, Estados Unidos.

“Este odontólogo, ciudadano norteamericano, es capturado en Miami por acción conjunta de las policías colombiana y norteamericana. Se trata de un explotador sexual de menores en Medellín”, afirmó el mandatario junto a un video de la captura. Por ahora no se conoce la identidad del detenido.

Según se conoció, la captura se logró gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Agencia HSI. Esta persona será procesada por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.

El odontólogo viajaba frecuentemente de Miami a Medellín donde aparentemente concretaba encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

En los reportes de las autoridades se tiene registro de por lo menos 15 ingresos al país en donde habría llevado a cabo este propósito. Su modus operandi era que contactaba a los jóvenes a través de redes sociales y les ofrecía dádivas a cambio de aceptar los encuentros sexuales.

El presidente, Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2025, en Manizales
El mandatario condenó estos hechos. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

La investigación en contra del odontólogo comenzó en Colombia por el caso de Stefan Andrés Correa, otro abusador que fue capturado y condenado a cadena perpetua por un juez de la Corte de Florida en abril de 2025.

En ese proceso se identificó la explotación sexual de 5 víctimas colombianas entre los 13 y 15 años, los cuales fueron documentados en 2023 y 2024.

Este caso se suma a otros ya conocidos de abusadores de menores que provienen de Estados Unidos y llegan a Colombia para cometer estos crímenes.

Aunque el presidente Petro destacó el trabajo conjunto con Estados Unidos, en las últimas horas también ha enviado mensajes en contra de la posibilidad de que ese país incida en la situación de Venezuela.

“Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, dijo.

Contexto: Mario Díaz-Balart asegura que EE. UU. reducirá a la mitad las ayudas a Colombia por las “alianzas” de Petro

Petro afirmó que los problemas de los “latinoamericanos y caribeños” se deben solucionar por las mismas personas del territorio.

“Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tu a tu y como humanos, no como siervos”, aseguró el mandatario.

Petro se refirió a unas declaraciones que entregó Henrique Capriles a la BBC en las que dijo que las personas que quisieran una invasión de Estados Unidos a Venezuela son quienes no viven en ese territorio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos bomberos son arrestados en EE. UU. por autoridades migratorias cuando controlaban un incendio. Hay indignación de varios sectores

2. Fingió su muerte para abandonar a su familia, huir con otra mujer a Europa y casarse: la Justicia lo castigó con dureza

3. Pese a las denuncias por elección de nuevo gerente, Corabastos anunció la conformación de su nueva junta directiva

4. Colombiano amanece en la fuga de la etapa 7: video del ataque que sacudió la Vuelta a España

5. Yina Calderón tildó de “morronguito” al esposo de Aída Victoria Merlano y dejó al aire rumor de infidelidad: “El hombre es terrible”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMiamiMedellínabusadores de menores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.