Gustavo Petro celebra captura de ciudadano norteamericano en Miami, dice que era explotador sexual de menores en Medellín

El presidente Gustavo Petro compartió la captura de un supuesto abusador de menores de edad en Miami, Estados Unidos.

“Este odontólogo, ciudadano norteamericano, es capturado en Miami por acción conjunta de las policías colombiana y norteamericana. Se trata de un explotador sexual de menores en Medellín”, afirmó el mandatario junto a un video de la captura. Por ahora no se conoce la identidad del detenido.

Según se conoció, la captura se logró gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Agencia HSI. Esta persona será procesada por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.

El odontólogo viajaba frecuentemente de Miami a Medellín donde aparentemente concretaba encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

En los reportes de las autoridades se tiene registro de por lo menos 15 ingresos al país en donde habría llevado a cabo este propósito. Su modus operandi era que contactaba a los jóvenes a través de redes sociales y les ofrecía dádivas a cambio de aceptar los encuentros sexuales.

La investigación en contra del odontólogo comenzó en Colombia por el caso de Stefan Andrés Correa, otro abusador que fue capturado y condenado a cadena perpetua por un juez de la Corte de Florida en abril de 2025.

En ese proceso se identificó la explotación sexual de 5 víctimas colombianas entre los 13 y 15 años, los cuales fueron documentados en 2023 y 2024.

Este caso se suma a otros ya conocidos de abusadores de menores que provienen de Estados Unidos y llegan a Colombia para cometer estos crímenes.

Aunque el presidente Petro destacó el trabajo conjunto con Estados Unidos, en las últimas horas también ha enviado mensajes en contra de la posibilidad de que ese país incida en la situación de Venezuela.

“Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, dijo.

Petro afirmó que los problemas de los “latinoamericanos y caribeños” se deben solucionar por las mismas personas del territorio.

“Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tu a tu y como humanos, no como siervos”, aseguró el mandatario.