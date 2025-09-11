Gustavo Petro, contra la evidencia, manifiesta: “La salud de los colombianos va bien”

El presidente Gustavo Petro manifestó en las últimas horas que la salud de los colombianos “va bien”, pese a las denuncias de los gremios de pacientes, EPS, médicos y empresarios sobre el crítico rumbo que está tomando el sistema durante este Gobierno.

Las declaraciones del primer mandatario se conocieron a través de su cuenta de X en un contrapunteo que sostuvo con el precandidato presidencial David Luna, quien cuestionó fuertemente las decisiones del Ejecutivo en esta materia.

El aspirante a la Casa de Nariño empezó diciendo que hace dos semanas Petro se gastó una hora exponiendo “cifras amañadas” para justificar que la salud iba por buen camino y, hablándole a sus seguidores, agregó: “Hoy, la Contraloría encontró la verdadera razón por la que usted, su mamá o su hija tienen que hacer filas interminables para que al final no les entreguen los medicamentos”.

La interpretación de Luna es que la “razón por la que lo mandan de hospital en hospital sin darle una solución se llama Nueva EPS”, que suma deudas por más de 21 billones de pesos y bajo el control del Gobierno nacional. Frente a este escenario, cuestionó: “¿De verdad necesitamos una reforma para que un paciente pueda tener sus órdenes y autorizaciones por un año?”.

Gustavo Petro no tardó en responderle: “No logra David diferenciar entre salud y EPS. La salud de Colombia no son las EPS, esas son solo intermediarios que se roban una parte del dinero de la salud de Colombia de manera cuantiosa. En la Nueva EPS, entre el año 2020 y el 2023, y de manera gigantesca, en el 2023, que fue la gran piñata de más de 7 billones de crecimientos de gastos”.

La acusación del primer mandatario es que “la gran piñata” fue porque cercanos al partido de David Luna sabrían que la EPS pasaría a manos del Gobierno: “Porque sabían, y lo ocultaban en el estado contable, que estaban quebrados para robarse la entidad. Sus amigos, señor David Luna, hicieron la estrategia del caracol en la Nueva EPS. Sus amigos y copartidarios y jefes políticos, señor Luna”.

El jefe de Estado argumentó que la salud se mide por el estado de salud de todos los habitantes del país: “La salud es la salud de la gente, no las EPS”.

A renglón seguido, defendió su gestión: “A pesar de la quiebra de las EPS por corrupción, el nuevo modelo de salud, que no se basa en EPS, implementa el sistema preventivo y público, y el fortalecimiento de la red pública de hospitales y puestos de salud”. Para él, esta fórmula ha logrado reducir sustancialmente las tasas de mortalidad infantil, de mujeres embarazadas y de adultos por enfermedades crónicas.

“Las EPS van mal, amigo, porque se robaron ingentes cantidades de dinero público, pero la salud de los colombianos va bien”, concluyó Petro.