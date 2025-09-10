En las últimas horas, se emitió una alerta a los alcaldes y gobernadores de Colombia sobre una posible estafa en el sector salud que podrían estar involucrándolos.

La advertencia la hizo el Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

“Hacemos un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país para informarles que el Gobierno nacional no realiza giros directos a las alcaldías ni tiene pendientes compromisos financieros relacionados con programas de promoción y prevención en salud”, dice un comunicado emitido este miércoles 10 de septiembre del Ministerio de Salud y Protección Social.

Las autoridades lanzaron una advertencia. (Imagen de referencia). | Foto: Adobe Stock

Por lo tanto, las autoridades alertaron a los mandatarios locales y departamentales de no caer en esta modalidad de robo.

“Se alerta sobre la presencia de tramitadores y apoderados que, de manera fraudulenta, aseguran poder gestionar recursos para los municipios dentro del marco del nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo promovido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, es importante recalcar que no se requiere de intermediarios para acceder a estos recursos, los cuales se gestionan directamente con las entidades correspondientes”, menciona el escrito.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud fue enfático en mencionar las advertencias con el fin de prevenir algún tipo de estafa por parte de personas inescrupulosas.