Salud

Posibles estafas en el sector salud: alerta del Ministerio y la Adres a alcaldes y gobernadores

Personas inescrupulosas se estarían haciendo pasar por falsos tramitadores que aseguran poder gestionar recursos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 1:37 a. m.
Hackers y salud
Las autoridades lanzaron una advertencia. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

En las últimas horas, se emitió una alerta a los alcaldes y gobernadores de Colombia sobre una posible estafa en el sector salud que podrían estar involucrándolos.

La advertencia la hizo el Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Contexto: MinSalud se mete en polémica por datos errados expuestos por Petro, quien señaló como responsables a “quienes hicieron los cuadros”

“Hacemos un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país para informarles que el Gobierno nacional no realiza giros directos a las alcaldías ni tiene pendientes compromisos financieros relacionados con programas de promoción y prevención en salud”, dice un comunicado emitido este miércoles 10 de septiembre del Ministerio de Salud y Protección Social.

Medicina salud dinero
Las autoridades lanzaron una advertencia. (Imagen de referencia). | Foto: Adobe Stock

Por lo tanto, las autoridades alertaron a los mandatarios locales y departamentales de no caer en esta modalidad de robo.

Se alerta sobre la presencia de tramitadores y apoderados que, de manera fraudulenta, aseguran poder gestionar recursos para los municipios dentro del marco del nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo promovido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, es importante recalcar que no se requiere de intermediarios para acceder a estos recursos, los cuales se gestionan directamente con las entidades correspondientes”, menciona el escrito.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud fue enfático en mencionar las advertencias con el fin de prevenir algún tipo de estafa por parte de personas inescrupulosas.

Se han recibido varias denuncias sobre la actividad de estos falsos tramitadores, quienes aprovechan la situación para estafar a las administraciones locales. Se recomienda a los alcaldes y gobernadores estar atentos y evitar cualquier tipo de intermediación no oficial en la gestión de recursos del sistema de salud”, puntualizó el comunicado.

Ministerio de SaludAdresEstafaSector salud

