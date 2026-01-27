El presidente Gustavo Petro sigue configurando su Gobierno y las personas que tendrá en su círculo más cercano en la recta final de su mandato. A su vez, sabe que el tiempo se agota y que debe ir pensando en las próximas elecciones en las que busca que Iván Cepeda lo suceda en el poder.

Con ese propósito en mente, Petro le habría pedido a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de una conversación informal, que deje ese cargo para que se sume a la campaña de Iván Cepeda para reforzarla. En medio de la invitación hubo comentarios que generaron risas entre ambos al reconocer que Benedetti no es del todo de izquierda, pero que ha sido clave en todo el proceso del progresismo desde 2022.

Aún no es confirmado que Benedetti vaya a dar un paso al costado, pues más que una orden del presidente fue una invitación amable que le hizo el mandatario, reconociéndole sus facultades para las elecciones, que considera que serían claves para impulsar a Cepeda.

Petro le habría reconocido a Benedetti que sería clave para el panorama electoral. Foto: Colprensa

De todas maneras, si Benedetti tomara una decisión en ese sentido, no lo haría sino hasta después del 8 de marzo, cuando se lleven a cabo las elecciones al Congreso y se defina cómo quedarán configuradas las nuevas fuerzas políticas para el periodo 2026-2030.

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

No es menor el hecho de que Cepeda y Benedetti sean distintos ideológicamente, pero como en política muchas veces se hacen acuerdos con un objetivo común, este podría ser el caso. Cepeda está liderando las encuestas, mientras que Benedetti ha demostrado que puede lograr acuerdos con distintos sectores políticos. El ministro del Interior hoy podría tener un papel más relevante impulsando al candidato que manejando las relaciones en el Congreso, en las que la discusión legislativa queda prácticamente apagada.

El ministro del Interior ha sido cercano al presidente Petro. Foto: Fotografía: César Carrión - Presidencia de la República

Benedetti ha sido una de las personas más cercanas al presidente Petro. Desde 2022 lo ayudó en su campaña y, aunque fue enviado como embajador de Colombia ante Venezuela y luego estuvo en la FAO, desde que llegó a la Casa de Nariño —primero como asesor y luego como ministro del Interior— Benedetti ha logrado hablarle al oído al mandatario y ser uno de sus principales consejeros.

Por ahora no se sabe si Benedetti va a aceptar la invitación que le hizo Petro de acompañar a Cepeda.

El ministro del Interior se encuentra esperando el trámite de su visa o un permiso especial para Estados Unidos para acompañar al presidente Petro en su visita a Washington para encontrarse con Donald Trump.