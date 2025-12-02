En medio de los problemas jurídicos que afrontan los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el presidente Petro volvió a pronunciarse sobre ese caso.

Ambos exfuncionarios de su Gobierno fueron imputados por el ente acusador esta semana. Y el mandatario respondió a quienes lo han venido acusando de “configurar una empresa criminal” en el escándalo de la UNGRD.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que le salió al paso a los supuestos ofrecimientos a congresistas para que aprobaran sus polémicas reformas: “Yo fui el que detecté la existencia de cupos parlamentarios cuando los descubrí en el gobierno de Pastrana. Estaban en computadores con códigos secretos”.

“La mayoría de los contratos era hacer letrinas en zonas de paramilitares. El dinero iba para los paramilitares. Un cupo indicativo de parlamentario se forma cuando el alcalde del municipio entrega el contrato financiado por el gobierno nacional a un amigo del parlamentario y este le entrega el dinero del contrato. Así financian campañas y grupos armados a cambio de votos”, insistió el mandatario.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco estuvieron sentados en el banquillo por la Fiscalía. | Foto: SEMANA

Y avanzó en el mensaje que posteó en su cuenta personal de X: “La Constitución actual permite a los parlamentarios defender proyectos ante el ejecutivo para su región. Hay una línea delgada entonces entre la acción de parlamentarios para buscar proyectos para su región y el criminal cupo de contratación para parlamentarios”.

“La orden tajante del presidente desde el primer día de gobierno fue no entregar cupos de contratación para parlamentarios. Le corresponde a la fiscalía diferenciar entre la acción legítima parlamentaria de buscar proyectos para su región y el cupo que implica un alcalde delincuente que entrega el contrato a un amigo también delincuente del parlamentario”, recalcó Petro.

También agregó el jefe de Estado: “De hecho, no se da como dice el tiempo en 72 proyectos. Solo siete tienen erogaciones de dinero. Esto pasa porque yo despedí a Olmedo del gobierno. Por tanto, es falsa la crítica de la oposición sobre que yo habría configurado una empresa criminal para entregar cupos parlamentarios”.

“En los gobiernos de la oposición sí hubo, pero la fiscalía no los investiga, por ejemplo, entregaron la SAE en cupos parlamentarios para devolver a cambio de dinero los bienes extinguidos a los narcotraficantes o a quienes estuvieran dispuestos a pagarles altas sumas de dinero. Solo han investigado el caso de Caldas, el más importante es el de Medellín, pero nada”, dijo Petro.