Gustavo Petro compartió video de una incautación de cocaína, pero unos misteriosos números llamaron la atención

El operativo se llevó a cabo por la Fuerza Pública en varias regiones del país.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 4:49 p. m.
Gustavo Petro e incautación de cocaína
Este martes 2 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó detalles de una nueva acción de la Fuerza Pública contra el negocio ilegal de drogas.

El mandatario colombiano reveló que en el operativo, que se llevó a cabo en el departamento de Bolívar y Nariño, fueron capturadas 12 personas que al parecer integran la estructura criminal del Clan del Golfo.

Además, en un post en su cuenta personal de X, afirmó que fueron incautadas por las autoridades cinco toneladas de cocaína, en un trabajo que adelantó en las últimas horas la Policía y la Armada Nacional.

“Se logra incautar casi cinco toneladas de cocaína entre la policía de Colombia y la Armada Nacional. De ellas, 2,7 en el Charco, Nariño, y 2 toneladas cerca de España incautadas con inteligencia de la Naval colombiana”, publicó Gustavo Petro.

Agregó: “Además, fueron capturados 12, presuntamente, del Clan del Golfo en el Carmen de Bolívar”.

Sin embargo, un detalle del video que compartió el mandatario colombiano no pasó desapercibido por parte de las autoridades, ya que en uno de los cargamentos de cocaína incautada se pueden apreciar unos misteriosos números con los que fue marcada la droga.

Pantallazo del video que compartió Gustavo Petro en su cuenta personal de X del 2 de diciembre
Ese llamativo elemento será de vital importancia para las autoridades, especialmente en el proceso de investigación que lleve a cabo la Fiscalía General de la Nación en la judicialización.

Ese tipo de marcas le pueden dar pistas a las autoridades para detectar qué tipo de organización criminal está detrás de la producción de cocaína.

Gustavo Petro y Donald Trump
Entretanto, hay que recordar que el presidente de la República, Gustavo Petro, afronta una difícil situación sobre la estrategia contra las drogas, ya que el Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la drástica medida de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas.

La determinación de las autoridades estadounidenses se desprende porque evidenció que el Gobierno colombiano de Gustavo Petro no cumplió con la meta de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

Ante ese castigo, Gustavo Petro ha expresado en varios escenarios que su Gobierno es el que más ha incautado toneladas de cocaína de los últimos años.

