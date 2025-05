En el trino, el jefe de Estado no ocultó su molestia por esa ponencia, al señalar que sería un golpe para la población de adultos mayores en Colombia que no reciben pensión.

“Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica”, posteó Gustavo Petro.

A renglón seguido, manifestó en esa plataforma digital: “Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia. Claro que Colombia será un país de justicia social porque no hay otro camino para la paz”.