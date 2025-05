Pese a lo dicho por Sandra Ortiz, su exconsejera presidencial, Petro dice que en la reforma pensional no hubo plata corrupta de la UNGRD

Aunque la exconsejera presidencial Sandra Ortiz confesó en la Fiscalía que los 3.000 millones de pesos que le entregó a Iván Name, en octubre de 2023, tenían como fin agilizar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, y al mismo tiempo que apoyara las reformas, entre ellas la pensional, el presidente Gustavo Petro negó esa versión.

A su juicio, no es digno para Colombia usar al expresidente del Senado para tumbar su iniciativa: “¿Iván Name la engavetó siete meses en el Senado de la República para hundirla? De los 20 congresistas investigados, 16 votaron no, o se abstuvieron”.