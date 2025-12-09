Suscribirse

Política

Gustavo Petro revela distanciamiento con la fiscal Luz Adriana Camargo: “Hemos perdido apoyo”

El presidente Gustavo Petro reveló las razones detrás del distanciamiento con la fiscal general de la nación.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 12:48 a. m.
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo. | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

El presidente Gustavo Petro informó este martes que está distanciado de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo. Estados Unidos y las sanciones que ha impuesto a altos funcionarios del Gobierno serían las razones de fondo.

La declaración la emitió en su cuenta de X cuando mencionaba los avances de la negociación de paz que tiene con las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá, cuestionados por su permanencia en la criminalidad mientras dialogan con el Ejecutivo.

Hemos perdido apoyo de la fiscal general”, indicó el jefe de Estado, refiriéndose a Camargo, a quien ternó ante la Corte Suprema de Justicia para ser seleccionada como cabeza del ente de investigación, y quien ha sido clave para su proyecto de paz total.

Contexto: Los archivos de Calarcá: la reunión del Gobierno con la fiscal Luz Adriana Camargo tras la filtración y los pedidos del presidente

Petro contó que las razones de esa “pérdida de apoyo” tendrían que ver con las más recientes sanciones que ha impuesto la administración de Donald Trump en contra de Petro, el ministro Armando Benedetti y sus familiares, como Verónica Alcocer y Nicolás Petro.

La versión del primer mandatario es que Camargo está “preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo”.

En su defensa de las negociaciones de paz con las disidencias de las Farc, señaló que “hablar humaniza cualquier conflicto. Ya estamos hartos de 75 años de violencia fratricida, donde solo mueren los colombianos”.

Presidente Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo
Presidente Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo. | Foto: Presidencia

Gustavo narró que los acuerdos de paz que se impulsan llevan a acabar “toda forma de financiación ilegal de los grupos que negocian a partir de transformar las economías ilícitas en lícitas, y a partir de las economías lícitas generar la manutención de los integrantes del grupo”.

Lo cierto es que la fiscal Luz Adriana Camargo, hasta ahora, era calificada dentro de las filas del Gobierno como una gran aliada, principalmente para impulsar la política de la paz total.

Se recordará que, por su instrucción, se dejó en libertad al máximo líder de las disidencias de las Farc, alias Calarcá, cuando fue sorprendido cometiendo delitos a bordo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en un recorrido por Antioquia.

Contexto: “Durante esta administración la estamos pasando mal”: funcionarios de la Fiscalía a Luz Adriana Camargo

En la misma comunicación donde Petro reveló el distanciamiento con Camargo, le dio un guiño a Estados Unidos: “Estoy de acuerdo con Trump en poner en la lista Clinton a los empresarios de la muerte que tratan seres humanos como mercenarios y carne de cañón de guerras y conflictos ajenos a Colombia por completo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se les explotó una granada: gobernador de Antioquia revela detalles de explosión en la autopista Medellín-Bogotá: dos personas murieron

2. Partidos de Champions en vivo hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y programación

3. Inauguran una calle en honor a María Corina Machado y la libertad de Venezuela: este es el país que les rindió el homenaje

4. Irán y Egipto dan su veredicto oficial sobre el “partido del orgullo LGBTIQ+” en la Copa Mundo 2026: revuelo mundial

5. Premio Nobel de la Paz: hay expectativa ante la reaparición de María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLuz-Adriana-Camargo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.