Gustavo Petro revela distanciamiento con la fiscal Luz Adriana Camargo: “Hemos perdido apoyo”

El presidente Gustavo Petro informó este martes que está distanciado de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo. Estados Unidos y las sanciones que ha impuesto a altos funcionarios del Gobierno serían las razones de fondo.

La declaración la emitió en su cuenta de X cuando mencionaba los avances de la negociación de paz que tiene con las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá, cuestionados por su permanencia en la criminalidad mientras dialogan con el Ejecutivo.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general”, indicó el jefe de Estado, refiriéndose a Camargo, a quien ternó ante la Corte Suprema de Justicia para ser seleccionada como cabeza del ente de investigación, y quien ha sido clave para su proyecto de paz total.

Petro contó que las razones de esa “pérdida de apoyo” tendrían que ver con las más recientes sanciones que ha impuesto la administración de Donald Trump en contra de Petro, el ministro Armando Benedetti y sus familiares, como Verónica Alcocer y Nicolás Petro.

La versión del primer mandatario es que Camargo está “preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo”.

En su defensa de las negociaciones de paz con las disidencias de las Farc, señaló que “hablar humaniza cualquier conflicto. Ya estamos hartos de 75 años de violencia fratricida, donde solo mueren los colombianos”.

Presidente Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo. | Foto: Presidencia

Gustavo narró que los acuerdos de paz que se impulsan llevan a acabar “toda forma de financiación ilegal de los grupos que negocian a partir de transformar las economías ilícitas en lícitas, y a partir de las economías lícitas generar la manutención de los integrantes del grupo”.

Lo cierto es que la fiscal Luz Adriana Camargo, hasta ahora, era calificada dentro de las filas del Gobierno como una gran aliada, principalmente para impulsar la política de la paz total.

Se recordará que, por su instrucción, se dejó en libertad al máximo líder de las disidencias de las Farc, alias Calarcá, cuando fue sorprendido cometiendo delitos a bordo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en un recorrido por Antioquia.