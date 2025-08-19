Habla médico que inyectó en la cabeza a Petro y contó motivo: reveló cómo está la salud del presidente

Han dado mucho de qué hablar unas fotografías en las que se ve a un médico inyectando en la cabeza y otras partes del cuerpo al presidente Gustavo Petro. El especialista en cuestión es José Villafañe, quien publicó las imágenes en sus redes sociales.

Ante la polémica que se ha desatado, el médico, quien es recomendado por Alfredo Saade, habló por primera vez con Caracol Radio y explicó de qué se trata el procedimiento al que se está sometiendo el jefe de Estado.

El hombre indicó que viene procedente de los arhuacos y, por eso, es muy reconocido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, según dijo, ha atendido a muchas personas y tiene varios testimonios.

Las imágenes se hicieron virales rápidamente por las redes sociales. | Foto: Cuenta en Instagram: medicodelasierra

“Soy un médico en formación egresado de la Universidad del Magdalena, que desde hace mucho tiempo vengo trabajando dentro del territorio indígena. Esto es algo que al presidente y a Alfredo Saade les llamó la atención”, comentó.

Villafañe especificó que la medicina que él práctica está libre de efectos secundarios y tiene muchos beneficios para los pacientes a nivel terapéutico y preventivo. “No es un secreto que ser el presidente demanda una agenda que puede afectar a través del estrés y los aumentos del cortisol”, señaló.

El médico expresó que estos aspectos, sumado a otros, pueden convertirse en un riesgo para cualquier paciente. Acto seguido, precisó qué fue lo que le hizo al máximo mandatario.

“Simplemente, son técnicas de acupuntura, medicina tradicional china combinada con ciertos conceptos de terapia neural o acupuntura alemana [...]. No se trata de ningún tipo de tratamiento estético”, manifestó.

En ese sentido, el especialista aseguró que esto ayuda a mejorar la calidad del sueño y las capacidades cognitivas. Además, agregó que estos beneficios aumentan cuando se enlaza con una mejor alimentación.

El médico señaló que fue un gran momento haber estado en la Casa de Nariño. | Foto: Tomada de la cuenta en Intagram: medicodelasierra

“Entrar a la Casa de Nariño y tener la oportunidad de hablar con la gente de cocina, con todo su equipo de trabajo, para mí fue un momento de compartir los conocimientos”, complementó.

Villafañe afirmó que lo que hace es algo muy “revolucionario” y así lo demuestran los testimonios de sus pacientes. Por lo mismo, remarcó que esto despierta mucha curiosidad entre las personas.

El médico sostuvo que la medicina regenerativa también va hacia el alimento y hacia cada una de las acciones que las personas practican cada día, ya que todo esto define la salud de alguien.

“Con el presidente fue un espacio maravilloso y muy tensionante porque yo siempre he estado apartado de la política. Pero para mí es un gran honor llegar a la Casa de Nariño, más que por recomendación, es por mérito por todo el trabajo que se viene haciendo desde hace aproximadamente diez años”, manifestó.

José Villafañe aseguró que Petro es un paciente que está en “condiciones perfectas” y hasta destacó que lo impresionó cómo es de tranquilo frente a la presión que maneja por su cargo. “Para mí fue asombroso”, expresó.

“Él suspendió gran parte de la agenda y tuvimos la oportunidad de conversar mucho. [...] No es más que un paciente sano, que está buscando mejorar su salud. Es importante que cada paciente no espere a enfermar”, dijo.

Por último, reiteró que estas visitas no están relacionadas con atender alguna condición patológica del jefe de Estado.