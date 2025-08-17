A través de su cuenta en Instagram, José Villafañe, quien asegura practicar la medicina funcional, biológica, integrativa y regenerativa, compartió un video en el que realiza uno de sus procedimientos al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En las imágenes compartidas en Instagram este sábado 16 de agosto, se observa como Sierra le aplica unas inyecciones al jefe de Estado en su cabeza, cara y cuello.

El presidente Petro mientras le aplican las inyecciones en diferentes partes del cuerpo. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Instagram: medicodelasierra

Otro de los momentos de la intervención. | Foto: Tomada de la cuenta en Intagram: medicodelasierra

Junto al video en el que se ve al presidente Petro en dicho procedimiento, Villafañe compartió un mensaje en el que dice: “¡Todo tiene siempre un propósito! Cuando Dios te acompaña con gracia no hay nada ni nadie que pueda entorpecer sus planes. En mi corazón solo deseo seguir siendo instrumento de Dios”.

Vea el video:

En la misma cuenta en Instagram, se observa que Villafañe ya había asistido a la Casa de Nariño para tratar al presidente Petro.

Villafañe junto el presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en Instagram: medicodelasierra

En otra instantánea se ve a Villafañe compartiendo alimentos en la mesa con el jefe de Estado y otras personas, también, en la Casa de Nariño.

El presidente Petro con Villafañe y otras personas. | Foto: Cuenta en Instagram: medicodelasierra