Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”

Los videos fueron compartidos por José Villafañe a través de sus redes sociales.

Redacción Nación
17 de agosto de 2025, 12:33 p. m.
El presidente Gustavo Petro mientras le aplican la inyección en la cabeza.
| Foto: Cuenta en Instagram: medicodelasierra

A través de su cuenta en Instagram, José Villafañe, quien asegura practicar la medicina funcional, biológica, integrativa y regenerativa, compartió un video en el que realiza uno de sus procedimientos al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En las imágenes compartidas en Instagram este sábado 16 de agosto, se observa como Sierra le aplica unas inyecciones al jefe de Estado en su cabeza, cara y cuello.

El presidente Petro mientras le aplican las inyecciones en diferentes partes del cuerpo.
El presidente Petro mientras le aplican las inyecciones en diferentes partes del cuerpo. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Instagram: medicodelasierra
El presidente Petro mientras le aplican las inyecciones en diferentes partes del cuerpo.
Otro de los momentos de la intervención. | Foto: Tomada de la cuenta en Intagram: medicodelasierra

Junto al video en el que se ve al presidente Petro en dicho procedimiento, Villafañe compartió un mensaje en el que dice: “¡Todo tiene siempre un propósito! Cuando Dios te acompaña con gracia no hay nada ni nadie que pueda entorpecer sus planes. En mi corazón solo deseo seguir siendo instrumento de Dios”.

En la misma cuenta en Instagram, se observa que Villafañe ya había asistido a la Casa de Nariño para tratar al presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro
Villafañe junto el presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en Instagram: medicodelasierra

En otra instantánea se ve a Villafañe compartiendo alimentos en la mesa con el jefe de Estado y otras personas, también, en la Casa de Nariño.

Presidente Petro
El presidente Petro con Villafañe y otras personas. | Foto: Cuenta en Instagram: medicodelasierra

Junto a esa otra publicación en Instagram del pasado 24 de julio, se lee el siguiente mensaje: “Es para mí un honor recibir este llamado de la Presidencia y aportar mi grano de arena en la salud de nuestro presidente de la República, algo que considero diosidencia por la forma tan espontánea y especial en que se dieron las cosas, conversamos y reímos sin parar como si ya nos conociésemos de antes. Siempre diré que solo soy un humilde instrumento de Dios que estará al servicio para todos. Gracias a mi estimado hermano @alfredosaade.v por el cariño y admiración con mi trabajo, por el respeto y apoyo a nuestras comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Siempre he dado la cara por mis hermanos mayores, lo seguiremos haciendo con amor y siempre buscando unión y jamás división".

