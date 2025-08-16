Ruana con mariposas que lució Petro en reciente consejo de ministros no pasó desapercibida: esto se sabe sobre la llamativa prenda

En su más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro apareció luciendo una ruana de color café, adornada con mariposas con los colores de la bandera de Colombia.

Se trata de una ruana que le fue entregada a Petro en su visita, durante las últimas horas, al municipio de Sotaquirá, Boyacá.

Sobre la procedencia de esta prenda, se refirió Adriana María Mejía Aguado, gerente general de Artesanías de Colombia, quien dijo que esta ruana “es el reflejo del saber ancestral vivo de Colombia”.

En cuanto a los artesanos que la tejieron, Mejía indicó que fueron “Francisco Gómez y Silvino Patiño, y la #MujerTejedora campesin@s artesan@s de Iza, Boyacá”.

Dichos artesanos hacen parte del Taller de Moda Tejidos Rebancá, reconocidos a nivel nacional e internacional por su creatividad y excelencia.

#ATENCIÓN

La ruana q lució el Pdte. @petrogustavo no es solo una prenda: es el reflejo del saber ancestral vivo de Colombia.

Tejida con amor por los Maestros artesanos Francisco Gómez y Silvino Patiño, y la #MujerTejedora campesin@s artesan@s de Iza, Boyacá, pic.twitter.com/aKjsmFhhLt — Adriana María Mejía Aguado (@ammejiaaguado) August 15, 2025

Teniendo en cuenta los comentarios que ha tenido esta ruana, el presidente Gustavo Petro también se pronunció esta mañana de sábado, 16 de agosto, a través de su cuenta en la red social X.