Ruana con mariposas que lució Petro en reciente consejo de ministros no pasó desapercibida: esto se sabe sobre la llamativa prenda

La mariposas amarillas, azules y rojas adornaron la ruana.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 1:20 p. m.
El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia de la República.

En su más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro apareció luciendo una ruana de color café, adornada con mariposas con los colores de la bandera de Colombia.

Se trata de una ruana que le fue entregada a Petro en su visita, durante las últimas horas, al municipio de Sotaquirá, Boyacá.

Sobre la procedencia de esta prenda, se refirió Adriana María Mejía Aguado, gerente general de Artesanías de Colombia, quien dijo que esta ruana “es el reflejo del saber ancestral vivo de Colombia”.

En cuanto a los artesanos que la tejieron, Mejía indicó que fueron “Francisco Gómez y Silvino Patiño, y la #MujerTejedora campesin@s artesan@s de Iza, Boyacá”.

Dichos artesanos hacen parte del Taller de Moda Tejidos Rebancá, reconocidos a nivel nacional e internacional por su creatividad y excelencia.

Teniendo en cuenta los comentarios que ha tenido esta ruana, el presidente Gustavo Petro también se pronunció esta mañana de sábado, 16 de agosto, a través de su cuenta en la red social X.

