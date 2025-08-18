La fuerte respuesta de Bruce Mac Master al presidente Gustavo Petro: “Ahora es su turno”

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, explotó este domingo contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, luego de que publicara un nuevo mensaje en sus redes sociales relacionándolo con Álvaro Leyva.

"Bruce Mac Master no ha aclarado por qué es mencionado en las grabaciones de Leyva. ¿Se atrevió a colaborar en un golpe de estado?“, escribió el mandatario colombiano, al tiempo que sugirió a la Fiscalía investigar.

Mensaje en X de Gustavo Petro | Foto: Captura de pantalla @petrogustavo

“La Fiscalía debería aclararnos ese intento de sedición. ¿Los aplausos que recibe es por ese hecho? Entonces estar al lado del pueblo trabajador merece el derrocamiento del gobierno", manifestó Gustavo Petro en su mensaje.

El dirigente gremial le respondió al presidente Gustavo Petro su mensaje y le dijo que, efectivamente, se reunió con Álvaro Leyva por petición de él y le contó “prácticamente todo lo que estaba incluido en las cartas que publicó”.

"He contado públicamente y en medios de comunicación... no es el único exministro suyo con el cual he hablado. Permanentemente hablo con varios", dijo Mac Master, al tiempo que le pidió que le aclare al país otros temas.

“Ahora es su turno, Presidente, aclárenos todos los temas pendientes que tiene. Si quiere podemos hacer la lista entre todos. Casos de corrupción que no nos aclaran, acciones suyas alrededor de las funciones propias del cargo, decisiones de política pública alejadas de la técnica y el beneficio general, ataques a la libertad de prensa, nombramientos y destituciones”, señaló.

Pero el mensaje no quedó ahí. El dirigente gremial también le lanzó una clara advertencia al presidente Petro, sobre las acusaciones que estaba lanzando en sus publicaciones. “Más vale que tenga usted razones de fondo para hacerlo, y pruebas concretas”, le dijo.

Bruce Mac Master aseguró que, de lo contrario, “tendremos que dirimirlo en la justicia y quizás no solo la nacional, sino frente a organismos internacionales, que protejan todos los derechos que usted viola cuando asume sus persecuciones antidemocráticas, usando su posición de poder institucional para atacar y afectar la reputación de muchos, y ponernos en peligro”.

A Gustavo Petro le propongo entonces que le aclaremos al país, ese y muchos temas.

He contado públicamente y en medios de comunicación, que en efecto, el señor Leyva me pidió reunirnos y me contó prácticamente todo lo que estaba incluido en las cartas que luego publicó. He… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) August 18, 2025

El dirigente gremial ya había tenido un choque por redes con el presidente Petro por este mismo tema. El pasado 10 de julio, Petro lo volvió a señalar de estar implicado en el presunto golpe de Estado que estaría planeando el excanciller Álvaro Leyva.