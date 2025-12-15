“Hoy pienso subir el salario mínimo”: Gustavo Petro sorprendió con declaración en pleno evento público

En una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, que se llevó a cabo este lunes, 15 de diciembre, el presidente Gustavo Petro notificó al país que ya tiene lista una importante decisión sobre el aumento del salario mínimo para el año 2026.

El jefe de Estado, en su extensa declaración, criticó las voces de algunos sectores económicos que han planteado que el aumento del salario mínimo debe ser del 7 %.

“Que hoy pienso subir (haciendo referencia al salario mínimo), pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7 %, mientras los dueños del capital rentístico que viven del Estado, cobran al Estado el 13 %, y si es para salud el 17 %, mientras las medicinas las guardan en las bodegas y no se la entregan a la gente, buscando que no se reforme la salud”.

El presidente Gustavo Petro dijo que este lunes 15 de diciembre tomará una decisión sobre el aumento del salario mínimo: “Hoy pienso subir”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/A6zRw9jG3i — Revista Semana (@RevistaSemana) December 15, 2025

Mientras que el presidente daba estas declaraciones, la reunión con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, los empresarios y sindicatos no llegó a buen puerto, pues no hubo acuerdo en el incremento, al concluir la primera etapa del cronograma de negociación, que se inició el primero de diciembre.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo. | Foto: Ministerio de Trabajo / Youtube

Además, Petro se refirió al tema de las medicinas y cómo las están guardando para no ser distribuidas, frente a la crisis de salud que vive el país: “Es un deber de todo policía de Colombia ir a las farmacias y sin incumplir las normas, ir a las bodegas y determinar en cada pueblo de Colombia en dónde están guardando las penicilinas y las medicinas que necesitan con urgencia muchos enfermos en este país, que no tienen por qué suplicar cuando la medicina ya la compró el Gobierno”.

Sumado a ello, manifestó: “No se la tienen que ir a vender a los contrabandistas ni a vender a Venezuela ni a vender a más alto precio del que se compró para llenarse la barriga del dinero de los pobres mientras los pobres viven la pobreza de su salud”.

“La policía tiene esa misión y los alcaldes de Colombia, jefes de policía, según las normas, tienen el derecho de incautar medicinas que hayan sido acaparadas ilícitamente, y tienen el derecho de buscarlas en cualquier lugar. Aquí en Colombia no debe haber medicina acaparada”, insistió el mandatario colombiano.

Volviendo a la discusión del salario mínimo, las cartas están echadas. Los sindicatos pusieron sobre la mesa un alza en el salario mínimo para 2026 del 16 %, y que se aplique igual porcentaje al auxilio de transporte. Mientras que los empresarios propusieron un aumento del 7,21 %, menos de la mitad de la cifra a la que aspiran los trabajadores.

Es decir, la distancia entre las partes es abismal, por lo que se teme que, una vez más, el incremento salarial se establezca sin consenso, por decreto del Gobierno, como ha sido la constante en la mayoría de los años de los últimos tres quinquenios.

Finalmente, y si bien la pobreza monetaria ha disminuido, ubicándose en 2024 en el 31,8 % para el total nacional, en el campo el fenómeno está aún más posicionado, con 42,5 % de sus habitantes sin el ingreso suficiente para garantizar una canasta básica a los integrantes de su familia.