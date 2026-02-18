Iván Cepeda le envía mensaje a la Fuerza Pública a pocos meses de las elecciones a la Presidencia: “Mi respeto y mi respaldo”

El candidato presidencial Iván Cepeda le envió un mensaje a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía sobre lo que hará, si es que gana las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de Colombia.

El también senador dejó en claro que su único objetivo será mantener y ampliar los avances que en estos últimos años han permitido mejorar la calidad de vida de los miembros de la Fuerza Pública.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

Por lo mismo, cuestionó que sectores de la oposición estén asegurando que, de llegar Cepeda a la Casa de Nariño, se encargará de afectar los derechos laborales de los militares y policías.

“Creo que es parte de mi responsabilidad como dirigente político que tiene opción real de convertirse en jefe de Estado y comandante supremo de la Fuerza Pública, fijar desde ya los parámetros y principios que harán parte de mi conducción del Gobierno y del Estado”, dijo en un comunicado emitido en sus redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que no modificará las medidas en materia salarial, prestacional o pensional que ha hecho el Gobierno Petro, sino que buscará la forma de seguir ampliando y consolidando decisiones que mejoren los derechos económicos y sociales.

Cepeda destacó algunas mejoras “significativas” que ha hecho el actual Ejecutivo desde que llegó al poder y que él, en caso de ganar los comicios, seguirá haciendo.

Dentro de estos está el incremento de la partida de alimentación, la bonificación para los soldados regulares y auxiliares de Policía, la gratuidad para el ingreso a las escuelas de formación, la protección constitucional de la mesada 14 y las garantías para mujeres gestantes en servicio militar.

“Estamos comprometidos, como lo ha hecho este Gobierno, en profundizar su bienestar y en fortalecer las capacidades necesarias para que cumplan cabalmente su misión constitucional”, remarcó.

En el comunicado, el precandidato fue sincero al afirmar que todavía hay grandes desafíos, pero enfatizó que estos avances dejan en evidencia que es posible construir una política de seguridad que ponga en primer lugar la dignidad del personal de la Fuerza Pública.

“De mi parte, reitero este compromiso: trabajaré por una Fuerza Pública capaz, moderna, respetada y plenamente integrada a los principios democráticos. Lo haré desde el reconocimiento de su labor y desde la convicción de que la institucionalidad militar y policial es un pilar del Estado social de derecho”, concluyó.