El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, formalizó su retiro de la consulta del Frente por la Vida que se daría el próximo 8 de marzo.
“El Pacto Histórico se retira de la consulta del 8 de marzo. Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó al CNE su retiro de la consulta del 8 de marzo. Me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a ganar”, aseguró Cepeda.
