Política

Iván Cepeda se retira oficialmente de la consulta del Frente por la Vida; esta es la carta enviada al CNE y la Registraduría

El senador tomó la decisión luego de que el tribunal electoral decidiera que no podía participar de ese proceso.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
Iván Cepeda irá solo a la primera vuelta.
Iván Cepeda irá solo a la primera vuelta. Foto: JONATHAN CHIQUIZA

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, formalizó su retiro de la consulta del Frente por la Vida que se daría el próximo 8 de marzo.

“El Pacto Histórico se retira de la consulta del 8 de marzo. Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó al CNE su retiro de la consulta del 8 de marzo. Me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a ganar”, aseguró Cepeda.

En desarrollo...

