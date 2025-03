Iván Duque: un expresidente como fórmula vicepresidencial “sería darle la vuelta a la Constitución”

En un foro de El Tiempo , el director de ese diario, Andrés Mompotes, le planteó ese escenario al expresidente Iván Duque. “Ya que estamos en escenarios hipotéticos, hay una discusión en los últimos días o al menos así se ha planteado, no me consta que haya una propuesta muy concreta, pero se ha escuchado, y es la posibilidad de que un expresidente funja como candidato a la Vicepresidencia en las próximas elecciones. ¿Eso es factible? ¿Usted cómo lo ve?”, le preguntó el periodista al exmandatario.

El exmandatario detalló las razones de su rechazo a esa idea. “Si bien la Constitución no es explícita, sí hay un elemento; en la Constitución se dice que quien ha ejercido la Presidencia no la puede volver a ejercer. Y la vocación del cargo de vicepresidente es reemplazar al presidente en el caso de fallas de carácter permanente, de ausencias de carácter permanente. Entonces, eso sería darle la vuelta a la Constitución, en mi humilde opinión”.

El exmandatario rechazó que a él le interese tomar un camino de esa naturaleza. “Entonces, cuando a mí me han preguntado, ‘¿a usted le interesaría?‘. No, no me interesa. Y yo respeto la opinión que puedan tener otros de los presidentes, pero si usted me pregunta a mí, ¿qué veo de esa figura? Creo que es una forma de darle una vuelta a la Constitución con una complejidad institucional, y es la incertidumbre. Porque supóngase que se hace la elección, pero en el caso de que se llegara a presentar una falla absoluta y no se puede ejercer la vocación del cargo, la vacancia institucional es mucho más grande”, explicó.