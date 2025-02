¿Álvaro Uribe a la Vicepresidencia? La respuesta de Vicky Dávila se hizo viral

Vicky Dávila le dice a Petro que “los ciudadanos y las instituciones no se lo van a permitir”. Habló de burla y provocación

Durante una entrevista en Radio Uno, la precandidata presidencial fue consultada sobre esa posibilidad, pero dejó en claro que ese asunto no lo conoce. “ Yo no le oído decir al expresidente Álvaro Uribe que quiere ser vicepresidente”.

Agregó: “Me parece una falta de respeto usar el nombre de él (Uribe) para decir que va a volver a esto o a lo otro. Yo no he escuchado eso y me parece un irrespeto, hay que esperar a ver él qué dice al respecto”.