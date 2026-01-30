El exministro del Interior Juan Fernando Cristo anunció, en medio de la asamblea de su partido En Marcha, que será candidato en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo.

“El partido ha definido democráticamente su participación en una consulta presidencial. En Marcha ha decidido participar en la consulta y en la coalición del Frente por la Vida”, aseguró.

Cristo aclaró que hará parte de este proceso dentro de un acuerdo político que establezca que se trata de “una coalición de Gobierno amplia, plural e incluyente”, que no sea únicamente de izquierda, sino que también represente a la centroizquierda y dé cabida al “reformismo moderno, la socialdemocracia y el liberalismo del siglo XXI”.

Juan Fernando Cristo lidera la asamblea de En Marcha. Foto: En Marcha

“Vamos al Frente por la Vida con nuestras banderas, con coincidencias y también con grandes diferencias con los voceros de la izquierda, en esta coalición que será dirimida en las urnas el próximo 8 de marzo. Y vamos, como se dijo aquí, a dar el batacazo y ganar esa consulta para liderar esa coalición”, afirmó Cristo.

El exministro respaldó las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, criticó la propuesta de paz total y señaló que “no salió bien”.

El líder de En Marcha también expresó su apoyo a la libre empresa “con responsabilidad jurídica y social” y confirmó que defenderá una implementación integral del acuerdo de paz de La Habana con las Farc, suscrito en 2016.

Antonio Sanguino aseguró que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente al Congreso

“Creemos en una política exterior madura, soberana y responsable que dialogue con el mundo sin dogmatismos, sin improvisaciones y que tenga como su prioridad una buena relación con Estados Unidos y con los países vecinos”, dijo Cristo.

El exministro del Interior agregó que considera necesario un “reformismo ordenado”, en el que se tramiten las reformas con rigor, diálogo, concertación y sentido de país.

En Marcha lleva a cabo su asamblea este viernes. Foto: En Marcha

“No estamos satisfechos con el statu quo; este país necesita más y mejores reformas en los próximos cuatro años y las vamos a liderar desde nuestro partido En Marcha”, afirmó Cristo.

El exministro pidió que se alcancen acuerdos para avanzar en ese propósito. “La candidatura presidencial desde En Marcha es, sin lugar a dudas, el gran desafío de mi vida a partir del día de hoy. Me he preparado para este momento; conozco este país, sus dolores y sus esperanzas. Sé que Colombia no está para improvisaciones, para populismos, ni para autoritarismos”, agregó.

Además, mencionó que buscará sacar adelante las reformas sociales aprendiendo de los errores del pasado. “No estamos condenados a los extremos en Colombia ni a la división”, señaló.