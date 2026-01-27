Juan Fernando Cristo da pistas sobre su futuro político y revela decisión sobre la consulta del 8 de marzo

Política

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 6:32 p. m.
Juan Fernando Cristo, candidato a la Presidencia.
Juan Fernando Cristo, candidato a la Presidencia.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a una invitación que se le hizo desde la consulta presidencial de la izquierda para que participe en ese pulso que se hará el próximo 8 de marzo en las urnas.

Por esa razón, Cristo acudió a las redes sociales para responder al llamado que se le ha hecho y reveló la fecha en la que tomará una decisión de fondo sobre el tema.

Por ahora, está claro que los aspirantes presidenciales tienen hasta el 6 de febrero para inscribirse como participantes de las consultas del 8 de marzo.

“Agradezco la invitación del @PactoCol y del Frente Amplio Unitario a participar en la consulta popular del 8 de marzo y conformar una coalición amplia, plural e incluyente que vaya más allá de la izquierda. Una coalición de centroizquierda”, dijo Cristo.

Quedó inscrita la consulta del Pacto Amplio bajo el nombre de Frente por la Vida; estos son los candidatos

Agregó: “Las conversaciones van muy bien con espíritu constructivo. En la III Asamblea Nacional de En Marcha el próximo viernes 30 de enero, informaré a los delegados de los avances para adoptar una decisión democrática”.

Esto quiere decir que la decisión que tome Cristo será con base en lo que ocurra en dicha reunión de este viernes, en la que los militantes de su partido fijarán posturas de cara a las presidenciales del 2026.

En todo caso, Cristo tiene la posibilidad de participar en la consulta planteada por Claudia López, donde también podría estar Sergio Fajardo, aunque nada se ha definido. De hecho, Cristo ha sostenido encuentros con la exalcaldesa de Bogotá, donde ella le ha manifestado el interés de que él esté en dicho mecanismo.

Además, también podría estar en la de la izquierda, en la que están Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero.

Militantes de En Marcha aseguraron que las discusiones deben hacerse a fondo para determinar el camino que tomará la colectividad y seleccionar la consulta que permita tener una candidatura viable de cara a la primera vuelta presidencial que se hará el 31 de mayo.

En las próximas horas se harán una serie de reuniones que serán el preámbulo de ese encuentro del 30 de enero en el que se tomarán decisiones finales para que En Marcha esté en la contienda presidencial.

Juan Fernando Cristo da pistas sobre su futuro político y revela decisión sobre la consulta del 8 de marzo

