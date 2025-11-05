La invitación de Juan Manuel Galán, candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, al abogado Mauricio Gaona a ser la cabeza de lista por la colectividad, generó un gran revuelo político, pues en días anteriores se había dicho que ese puesto le correspondería a Alejandro Gaviria por alianzas que habían establecido.

Galán se refirió a ese hecho y dio las explicaciones correspondientes de por qué el cambio de decisión. Según contó, hace un mes tuvieron una reunión con los partidos Mira y Dignidad y Compromiso que hacen parte de la coalición Ahora Colombia para el Senado.

Conversaron sobre quién sería la cabeza de lista y desde el Nuevo Liberalismo dejaron sobre la mesa que debía ser Gaviria, sin embargo, desde esos sectores se mostraron en contra de esa posibilidad. Aclararon que no tenían problema con que integrara la lista que están configurando al Senado, pero no querían que fuera la cabeza de esa propuesta.

Juan Manuel Galán en el lanzamiento de la coalición Ahora Colombia. | Foto: Semana

Galán habló con Gaviria y él expresó que quería ser la cabeza de lista porque cumplía con ese perfil. Aunque buscaron un consenso con los demás partidos, no se llegó a un acuerdo, por lo que tuvieron que presentarle la propuesta a Gaona.

El problema es que el abogado ya le contestó a Galán a través de una carta en la que declinó el ofrecimiento. Según dijo, rechaza esa invitación por sus labores académicas, profesionales y personales que le impiden estar en el país y en actividades políticas.

“Con tal franqueza que la verdad exige, no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición. Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y, particularmente, de la historia”, aseguró a través de una carta.

Además, dijo que en los últimos días ha recibido ofertas de distintos sectores para encabezar listas al Senado y respaldar a distintos precandidatos presidenciales, pero que a todos les ha dicho lo mismo.

El abogado Mauricio Gaona declinó la invitación. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA A.P.I.

“Si bien resulta honroso ser considerado para apoyar el cambio y promover un destino diferente, en público y en privado, mi respuesta ha sido la misma”, señaló el abogado.

El líder del Nuevo Liberalismo reconoció un “error” y es que le hizo la propuesta a Gaona sin haber conversado con Alejandro Gaviria, por lo que tuvo que llamarlo posteriormente a explicarle la decisión y le pidió seguir trabajando con él.