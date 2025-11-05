El abogado Mauricio Gaona publicó una carta en la que le respondió a Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, la invitación a ser la cabeza de la lista al Senado que están configurando esa colectividad junto a Dignidad y Compromiso y el Mira.

Gaona contestó que actualmente se encuentra en actividades académicas, profesionales y familiares fuera del país que le impiden aceptar esa oferta.

“Con tal franqueza que la verdad exige, no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición. Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y, particularmente, de la historia”, aseguró Gaona.

Comparto mi respuesta a la muy gentil invitación pública del candidato presidencial Juan Manuel Galán. 👇#JuanManuelGalan #JMauricioGaona pic.twitter.com/fwTaCTFxmn — J. Mauricio Gaona (@JMauricioGaona) November 5, 2025

Gaona agregó que prefiere ser honesto y contó que en los últimos días ha recibido ofertas de distintos sectores para encabezar listas al Senado y apoyar a precandidatos presidenciales, pero que a todos les ha contestado lo mismo.

“Si bien resulta honroso ser considerado para apoyar el cambio y promover un destino diferente, en público y en privado, mi respuesta ha sido la misma”, afirmó.

Gaona se refirió a lo dicho por Galán cuando dijo que compartirían historias similares, pues sus padres fueron asesinados por hechos violentos en el país. Mientras que el exmagistrado Manuel Gaona fue asesinado en medio de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, Luis Carlos Galán sufrió el mismo destino en medio de un acto de campaña a finales del siglo pasado.

Juan Manuel Galán le hizo la invitación al abogado. | Foto: FFREDDY ALEJANDRO CALDERÓN

“La historia nos ha dejado en causas comunes, Juan Manuel. La eventualidad de nuestro tiempo y nuestro legado, sin embargo, convocan, una vez más, el compromiso ineludible de nuestros predecesores de defender la democracia, la República y el Estado de Derecho en Colombia, desde la posición que nos es más propia a los dos”, aseguró el abogado en su carta.

Gaona agradeció las palabras de Galán y lo que dijo en la memoria de su padre, pues considera que el país pasa por un momento clave, por lo que reconoció que el ofrecimiento fue considerado a profundidad.

El abogado Mauricio Gaona aseguró que ha sido invitado por distintos sectores para el mismo propósito. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA A.P.I.

“En efecto, más allá de la vicisitud trágica de un destino común, nuestros padres compartieron la marca indeleble de un patriota, servir con honor e integridad a su país bajo la convicción invencible de defender con sus vidas la libertad, la justicia, la Constitución y la ley”, dijo el abogado.