La afamada abogada Sondra Macollins, conocida como la Dama de Hierro, oficializó su inscripción a la Presidencia

Sondra Macollins, conocida como la Dama de Hierro, oficializó su candidatura presidencial. Lo hizo este martes, 16 de diciembre, cuando se inscribió formalmente ante la Registraduría.

Además de su familia y amigos, asistieron mujeres mototaxistas y domiciliarias, colectivos de moteros y gamers, y ciudadanos que la han acompañado desde sus recorridos por el país.

Entregó 1.225.500 respaldos que serán revisados en adelante por el organismo electoral.

En su discurso, Macollins fue vehemente contra sus contendores en la campaña por la presidencia.

“Colombia no saldrá adelante con quienes juegan a hacer tigres mientras son tigrillos”, dijo. Y convocó a los ciudadanos a respaldar liderazgos con conocimiento, capaces de unir y listos para gobernar.

“Este país está hecho de colombianos de hierro. Estamos agotados de las mentiras, el circo barato y la corrupción. Llegó nuestro momento: el de quienes somos hierro y luchamos todos los días. Mis firmas demuestran que somos muchos los que queremos transformaciones”, expresó.

Y remató: “Los colombianos necesitan soluciones concretas frente a tantas crisis, no personajes fantoches que juegan a ser estrellitas”.

A su juicio, en el país muchas mujeres sostienen solas sus hogares. “La próxima presidenta debe ser reflejo de las mujeres de hierro. Una mujer empoderada y con independencia financiera, es una mujer que le rapamos a los abusadores y violentos, este país está lleno de mujeres fuertes y de hierro. No nos podemos quejar y no hacer nada”.

El próximo gobierno debe ejercer con autoridad, enfatizó. “Acá se les acabó la guachafita”, remató.