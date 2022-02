La candidata a la Cámara por el Partido Conservador cuya publicidad apareció en Times Square, en Nueva York

Sondra Macollins, una reconocida abogada colombiana en Estados Unidos, compite por una curul en la Cámara de Colombianos en Exterior por el Partido Conservador. Es samaria, criada en Palmira, Valle, y su rostro apareció este miércoles en Times Square, en Nueva York, una de las vitrinas publicitarias más reconocidas del mundo.

La dama de hierro, como la conocen por su carácter templado y el nivel de sus peleas jurídicas, apareció en un video donde se observa la transformación de un robot con armadura que segundos después muestra el rostro y el cuerpo de Macollins. “Los colombianos en Nueva York estamos con la abogada de hierro”, dice la frase cuyo fondo es la bandera de Colombia.

El video está rodando desde hace 24 horas, según le narró la jurista a SEMANA. La idea no salió de ella, sino de un grupo de empresarios amigos que promueven su candidatura y quienes quisieron darle una sorpresa.

Sondra Macollins, colombiana, abogada, candidata a la Cámara. Así luce su publicidad en New York. - Foto: SEMANA

“Ellos me pidieron unas fotografías, pero no estaba segura para qué era y este martes fui sorprendida. No pensé que eso se pudiera hacer”, confesó la mujer cuya experiencia política apenas empieza.

El logro es que el rostro de una candidata política aparezca en este escenario donde se exponen las principales marcas del mundo.

“Esta, realmente, no era una publicidad política, era un grupo de colombianos haciendo público el apoyo como su representante en el exterior”, añadió.

Macollins se hizo conocida en Colombia porque decidió defender penalmente a Martín Sombra, el carcelero de las Farc, el temido hombre que fue capturado en febrero de 2020 por las autoridades señalado de cuidar a Íngrid Betancourt, Clara Rojas y los demás secuestrados.

La abogada, hoy con 24 años de experiencia jurídica, viajó hasta la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, y empezó su defensa que le permitió a Sombra salvarse de una extradición a Estados Unidos.

“Tomé ese proceso como una bandera importante sobre todo por soberanía: no es justo que siempre tengamos que rendirnos ante todas las peticiones de los países porque son más fuertes que nosotros. El delito lo cometió en el territorio nacional y no es justo que lo extraditaran porque había muchas familias víctimas pendientes de que él contara su verdad. Logré que entrara a Justicia y Paz y declaró más de 200 horas contando la verdad a las víctimas”, contó.

En la época, ese sistema de justicia era exclusivo para desmovilizados de las AUC, pero después de abrió la puerta para ‘Sombra’, alias ‘Karina’, entre otros.

Pero, ¿cómo una abogada que defendió al exguerrillero Martín Sombra hoy pertenece al Partido Conservador? “Eso significa que soy una profesional a todo dar porque yo defiendo la ley y hago justicia independientemente de la bandera que la gente lleve encima. La justicia no tiene color, ni derecha ni izquierda”, respondió.

Además de abogada, Sondra Macollins es cantante. Actualmente lanzará una nueva canción titulada ‘Qué linda es Colombia’, escrita y producida por el maestro Fernando A. Garavito.