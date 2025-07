El presidente Gustavo Petro guarda silencio y no toma partido entre las partes, como casi siempre ocurre, pero la Casa de Nariño está que arde porque en menos de 24 horas se han enfrentado algunos de sus funcionarios.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa. Si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirle a los colombianos, su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos; si le gana la pulsión activista, pues: Levántate y vete”, le dijo Carrillo.