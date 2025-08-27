Suscribirse

Política

La dura carta que envió concejal de Bogotá a EE. UU. pidiendo que se investigue al presidente Petro por “apoyar estructuras criminales”

Julián Uscátegui, del Centro Democrático, envió una comunicación a Marco Rubio y alegó que el presidente apoya la dictadura venezolana y niega la existencia del Cartel de los Soles.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 7:55 p. m.
El concejal Uscátegui pidió investigar el presidente.
El concejal Uscátegui pidió investigar el presidente. | Foto: Semana

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Julián Uscátegui, envió una dura carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para que se investigue un presunto favorecimiento del gobierno del presidente Gustavo Petro a estructuras criminales en Colombia y al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Contexto: Concejal Julián Uscátegui busca ponerle freno a la crisis de ruido excesivo que aqueja a los bogotanos
Carta de Julián Uscátegui a Estados Unidos
Carta de Julián Uscátegui a Estados Unidos | Foto: Semana

“De acuerdo con la información que obra en mi poder y con las investigaciones de los medios de comunicación del país, existen hechos que permiten inferir el presunto favorecimiento por parte del presidente Gustavo Petro Urrego a las estructuras criminales organizadas que tienen vínculos con el Cartel de los Soles liderado por Nicolás Maduro”, señala el documento.

En la misiva enviada a la Casa Blanca, Uscátegui advierte que la política de “Paz Total” no solo ha derivado en impunidad para reconocidos narcotraficantes, sino que también ha fortalecido a grupos armados ilegales que mantienen vínculos con el denominado Cartel de los Soles.

Contexto: Concejal Julián Uscátegui denunció “trabas” del Gobierno Petro para avanzar en la descontaminación del río Bogotá

Según el cabildante, la administración Petro estaría legitimando estructuras dedicadas al narcotráfico bajo la figura de la negociación y el sometimiento.

El Gobierno Petro reconoce en reuniones privadas que el régimen de Nicolás Maduro no garantiza el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y tuvo que mediar para que se mantuviera la relación de Venezuela con la oficina que trata este asunto en Naciones Unidas.
El Gobierno Petro reconoce en reuniones privadas que el régimen de Nicolás Maduro no garantiza el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y tuvo que mediar para que se mantuviera la relación de Venezuela con la oficina que trata este asunto en Naciones Unidas. | Foto: AFP / GUILLERMO TORRES-SEMANA / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Uscátegui citó varios hechos que, en su opinión, sustentan la denuncia. Entre ellos, el proyecto de ley de sometimiento radicado en julio pasado, que permitiría penas reducidas a responsables de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico; los nombramientos de exjefes paramilitares y guerrilleros como “gestores de paz”, incluyendo a Salvatore Mancuso y “Don Berna”; y la creación de una zona económica binacional con Venezuela que, asegura, podría convertirse en un corredor para el tráfico de drogas.

Contexto: La propuesta del concejal Julián Uscátegui para reducir impuestos a comerciantes afectados por las obras del metro de Bogotá

El concejal también llamó la atención sobre la reducción en las metas de erradicación de cultivos ilícitos y el consecuente aumento de hectáreas de coca, así como sobre denuncias de contratos estatales que habrían beneficiado al ELN en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD.

A esto se suma, como explicó en la carta, la falta de resultados en los ceses al fuego pactados con diferentes organizaciones armadas, que, pese a los anuncios, han continuado con abusos contra la población civil.

Concejal Julián Uscátegui
Concejal Julián Uscátegui | Foto: Concejal Julián Uscátegui

El concejal criticó, además, las declaraciones recientes de Petro en las que negó la existencia del Cartel de los Soles. A su juicio, se trata de una postura oficial que podría interpretarse como encubrimiento, en contravía de reportes de inteligencia que vinculan al régimen venezolano con estructuras del narcotráfico y con el ELN.

“La política de Paz Total no ha garantizado la reconciliación, sino que ha generado un preocupante alineamiento con organizaciones criminales transnacionales”, señaló Uscátegui en la misiva, en la que pidió a las autoridades estadounidenses evaluar la conducta del presidente colombiano y su posible relación con redes de narcotráfico en la región.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

2. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

3. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

4. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

5. Fifa podría tomar drástica decisión y suspender a esta federación: este es el motivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marco RubioEstados UnidosGustavo PetroCentro DemocráticoCartel de los soles

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro y directivas del sindicato de la USO

Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

Redacción Semana
"El condenado Jaime Saade puede quedar en libertad si el Estado colombiano no se pronuncia de manera inmediata sobre las garantías y condiciones solicitadas por el @STF_oficial para extraditarlo. ¡ME PREOCUPA! @petrogustavo @PGN_COL", dijo Raul Rafael Romero Del Rio.

Radican en el Congreso de la República proyecto de Ley para que el feminicidio sea un delito imprescriptible

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro aseguró que su Gobierno volvió “más ricos a los ricos” del país. En un trino reveló las razones

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.