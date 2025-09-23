La esposa de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, ¿alista su candidatura al Congreso? “Les presento mi nueva imagen”

Luz Dana Leal, la esposa de Carlos Ramón González, hoy prófugo de la Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgó un video en sus redes sociales que llevó a pensar a más de un sector político que regresará a la política.

Ella no se ha referido públicamente a la investigación que tiene su esposo, quien hoy se esconde de las autoridades colombianas en Managua, Nicaragua, protegido por el régimen de Daniel Ortega.

La justicia lo señala como el cerebro del robo de la UNGRD para pagar coimas a congresistas.

En el video, Leal aparece en distintos escenarios, entre ellos la Plaza de Bolívar en Bogotá, mostrándoles a sus seguidores los colores que la representan y se muestra como una mujer “más berraca, más firme y más cercana”.

“Hoy les presento algo muy especial: mi nueva imagen. Un logotipo que refleja quién soy: firme, cercana y auténtica. Pasión, cercanía y confianza”, se describió.

¿Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González, va por el Congreso en 2026? | Foto: Captura de Instagram: @Luzdanaleal

En el video dice: “Hola, soy Luz Dana Leal y hoy quiero presentarte algo muy especial para mí, la imagen que me representa y que refleja mi esencia”.

Se describió como una mujer auténtica, fuerte y comprometida, “que cree en transformar desde lo cercano”.

Dijo que su carácter es “berraco” porque es santandereana y su postura es la de “una mujer decidida”.

Según Leal, la identifica el color rojo “porque es fuerza, determinación y pasión. Es mi motor para no rendirme nunca”.

Carlos Ramón González y Luz Dana Leal. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

También la identifica el verde limón. “Es frescura, cercanía, accesibilidad, es mi forma de conectarme con las personas y con las comunidades”.

Y el morado, lavanda. “Es confianza, integridad y compromiso. Es la firmeza con la que defiendo mis ideales. Estos tres colores no solo se ven, se sienten. Juntos crean una identidad vibrante, auténtica y con personalidad”, expresó.

Luz Dana Leal no anticipó que se trate de una campaña política de cara a 2026, pero a juicio de personas cercanas a ella y quienes hablaron con SEMANA, se trataría de una estrategia de expectativa con la que buscaría lanzarse al Congreso.

Antes de que la justicia confirmara la orden de captura contra Carlos Ramón González, ella reconoció a este medio que le gustaría aspirar al Senado por la Alianza Verde, partido político que fundó su pareja.

Luz Dana Leal cuando fue directora de Empleo y Trabajo del Sena. | Foto: Tomada del Facebook de Luz Leal.

“Le confieso una cosa: renuncié a la Subdirección del SENA porque quiero hacer un ejercicio político en 2026. Fui candidata a la Cámara por Santander. Ahora quiero hacer ese ejercicio nuevamente”, dijo, en su momento, la abogada a SEMANA.

Fue candidata a la Cámara en 2022 y no le bastó que Gustavo Petro la promocionara en un video en el que la describía como una mujer “honesta”, “berraca” y “leal” y, donde aparecía Carlos Ramón González, para triunfar en las urnas.

Obtuvo 19.109 votos y le ganó la curul el representante Cristian Avendaño, con 34.168 respaldos.

No obstante, después de que su esposo pidió asilo en Nicaragua y se refugió alegando ser un perseguido de la extrema derecha en Colombia, Luz Dana Leal guardó silencio, se alejó de la prensa y recibió las críticas y el golpe político en silencio.

Ella siempre ha dicho que los delitos son individuales y tiene derecho a seguir adelante con su carrera pública.