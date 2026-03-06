“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

SEMANA: Usted ha estado recorriendo el país con el expresidente Uribe. ¿Cómo ha visto el ambiente político? ¿Cómo está el apoyo de la gente a Paloma Valencia y cómo ve la fuerza del partido en los diferentes departamentos?

JONATAN TAMAYO (J.T.): El presidente Álvaro Uribe sigue teniendo ese amor, esa fuerza. Donde está, la gente sale. Cuando la gente quiere hacer el debate, le hacen el debate y la gente queda como convencida. En el tema de Paloma, cuando llega al parque, la gente la quiere mucho y cuando habla, sí está convenciendo a la gente en los parques. La gente, cuando escucha a Paloma, se está dando cuenta de que el Centro Democrático sí tiene una muy buena candidata. Entonces yo creo que la gente está queriendo mucho a Paloma en las regiones. Por el lado de las cámaras, yo creo que está muy fuerte. En el Senado mucha gente quiere votar por el expresidente Uribe y Uribe está en un trabajo muy fuerte, muy duro. Yo creo, no sé si es la vez que más está trabajando, pero está trabajando incansablemente. Todos estamos cansados y él sigue como si nada.

La senadora colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez asisten a una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el 23 de noviembre de 2023 Foto: Foto de Sebastián Barros/NurPhoto vía Getty Images

SEMANA: En la Gran Consulta por Colombia, ¿cómo ve usted a Paloma Valencia y qué escenario cree que se puede presentar?

J.T.: Yo creo que Paloma gana la consulta sin ningún problema y que la consulta va a tener una muy buena votación. Eso va a poner al partido a estar mano a mano en la primera vuelta con los dos candidatos que van punteando.

SEMANA: Dentro del partido, ¿cuántos votos creen que puede lograr Paloma en esa consulta?

J.T.: Realmente con las predicciones de partido no sé, porque hay muchas visiones. Yo, en lo personal, creo que la consulta puede sacar entre tres millones y medio y cuatro millones y medio de votos, y que eso nos va a ser suficiente para sentirnos mano a mano con los dos candidatos que van punteando. Yo creo que una consulta que saque de cuatro millones para arriba es un éxito.

Jonatan Tamayo y Álvaro Uribe Foto: Jonatan Tamayo

SEMANA: ¿A quién está apoyando usted en este momento?

J.T.: Nosotros estamos haciendo el tema de Senado con el Centro Democrático del presidente Uribe. Estoy recorriendo el país con el tema de Paloma. Estamos ayudando en la Cámara de Bogotá a Josías Fiesco, que es un muchacho que ha hecho un trabajo espectacular y que merece llegar al Congreso por todo lo que ha hecho. En el Meta estamos ayudando a la lista cerrada del Centro Democrático.

En Antioquia estamos ayudando a un compañero que se llama Julián Lopera. Es un muchacho de fe, de las iglesias; es como la carta cristiana del Centro Democrático en Antioquia. Ese muchacho inició conmigo en la política. Hace cuatro años sacó 5.000 votos y esta vez está haciendo un trabajo muy bonito con la fe. En el Valle estamos ayudando a la doctora Diana, hija del pastor John Milton. Es una mujer emprendedora, berraca y con muy buenos principios. Esa es la línea política nuestra en este momento. Aparte de recorrer el país con el presidente, estoy trabajando con toda la estructura.

Alvaro Uribe Vélez Paloma Valencia. Foto: Juan Carlos Sierra -Semana.

SEMANA: ¿Cómo cree que va a quedar el panorama político después de las elecciones? ¿Cómo ve la conformación del Congreso?

J.T.: Estamos trabajando muy duro. No va a ser fácil. Nuestra meta es que llegue el presidente Uribe al Senado. Cada vez está más difícil porque hay muchas listas también de centro derecha y derecha que nos están restando votos, aunque no tengan garantizado el umbral. Por ejemplo, la lista de Creemos posiblemente puede sacar entre 450.000 y 500.000 votos y esos son votos que se van restando. Pero en la calle el ambiente es muy positivo. Las encuestas a veces lo ponen a uno a pensar, pero en el escenario político y en la calle se demuestra que sí es posible. Estamos trabajando con ese objetivo: que llegue el presidente Uribe al Senado.

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ha impactado al partido la situación con María Fernanda Cabal y con Miguel Uribe Londoño?

J.T.: Primero lo de Miguel Uribe hijo fue un golpe muy duro. Este partido ha tenido que pagar incluso con sangre. Fue muy triste ver cómo tres o cuatro meses después la gente ya ni se acuerda de eso. Por eso los malos hacen ese tipo de cosas, porque saben que los colombianos tienen muy poca memoria. En el tema del papá, en lo personal, es un señor muy querido, pero generó en muy poco tiempo mucha discordia, no solamente con la gente del partido, sino también con mensajes hacia afuera. Ha sido muy bienvenido en el partido, pero él mismo, creo yo, se fue cerrando algunas puertas con comportamientos.

Sobre Mafe, en lo personal, yo la entiendo mucho. Es una mujer de principios, una mujer con una capacidad inmensa y de pronto se siente mal por no estar como candidata. Pero yo considero que María Fernanda Cabal es una mujer valiente, valerosa, y sé que su corazón todavía está con nosotros.

Miguel Uribe Londoño se lanza a la Presidencia de Colombia. Foto: Tomado de X: @migueluribel

SEMANA: ¿Entonces la senadora Cabal está totalmente desligada del partido? ¿No hay conversaciones?

J.T.: No. Los que tienen la posibilidad de hablar mucho con Mafe saben que el corazón lo tiene acá. Es un tema muy emocional y de escenarios políticos. Pero María Fernanda Cabal es una mujer que siempre ha demostrado ser muy valiente, quiere mucho al presidente Uribe y quiere mucho al partido. Es normal que esté un poco dolida con lo que ocurre, pero en la intimidad sigue siendo una mujer del Centro Democrático.

SEMANA: ¿Cómo ve al expresidente Uribe en medio de todo lo que ha venido pasando con la colectividad?

Uno siente al presidente un poco nostálgico con lo que ocurre con el partido. Para los que estamos cerca de él siempre hemos entendido que Colombia es la vida del presidente Uribe y el partido también lo es. Mire lo que ocurre con el tema de Abelardo, un hombre de la casa, un hombre que él quiere mucho y que representa lo que somos en el Centro Democrático. Pero Uribe, por respeto al partido y a la institucionalidad, defiende a su partido a capa y espada. Yo estoy seguro de que no estamos alejados ni de Abelardo ni de Paloma. Son discusiones exteriores, discusiones de estrés.

El presidente sí está un poco nostálgico porque es un buen amigo y le duele lo que les pasa a sus amigos, pero también es un hombre resiliente y muy valiente. Se le siente afectado en lo sentimental, pero es un hombre apasionado por Colombia y es más fuerte su amor por el país que cualquier tropiezo personal o del partido.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que pretenden iniciar un nuevo proceso judicial en su contra. Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ve la competencia electoral entre Paloma y Abelardo?

J.T.: Hay una gran oportunidad para que el Centro Democrático tenga su candidata propia. Yo creo que después de esta consulta van a cambiar mucho los escenarios y que se va a poder jugar un mano a mano entre Abelardo, Paloma y Iván Cepeda. También hay que ver qué pasa con otras consultas y con candidatos como Quintero o Roy. Que haya cuatro o cinco candidatos fuertes en primera vuelta puede servir para que los tres primeros se pongan mano a mano.

Yo creo que en primera vuelta no es legítimo que ninguno se baje, ni Paloma ni Abelardo, porque el riesgo de que alguien gane en primera vuelta no existe. Paloma tiene la fuerza del Centro Democrático y también puede sumar sectores de centro. Peñalosa suma, David Luna suma, Juan Pinzón suma. Todos pueden aportar a una fuerza política importante. Y quién lo diría: al Centro Democrático, que lo han acusado de extremista, y posiblemente va a ser la fuerza que represente el centro político en esa primera vuelta.

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco / El País

SEMANA: ¿cuál será su futuro político después de estas elecciones?

J.T.: Yo tuve la invitación del expresidente Uribe hace más de un año para encabezar la lista al Senado, pero yo estaba muy enfocado en mis empresas. Tengo un negocio de rentacar y también trabajo en temas culturales con amigos. Ahora nos tocó ofrendarnos para recuperar el país. Estamos fortaleciendo mucho nuestra región en el Meta, pensando en jugar en la próxima alcaldía con el equipo de No Es Posible. También queremos trabajar para el Concejo de Bogotá, para Antioquia y Medellín, con candidaturas al Concejo y a la Asamblea. Tenemos un equipo de jóvenes, deportistas, artistas y personas muy comprometidas. Seguimos trabajando por la cultura y el deporte. Y quizás un Senado en cuatro años, pero por ahora estamos pensando más en servir y en recuperar Colombia.