La Gran Consulta por Colombia se inscribió en la Registraduría

Los 9 candidatos llegaron a la sede del organismo electoral en Bogotá para formalizar ese proceso.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 8:02 p. m.
Inscripción de La Gran Consulta por Colombia.
Inscripción de La Gran Consulta por Colombia. Foto: SEMANA/Nicolás Mendez.

La Gran Consulta por Colombia, integrada por Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria llegaron a la Registraduría a formalizar la inscripción de esa consulta para competir el 8 de marzo.

Los candidatos hicieron un ejercicio en el que se presentaron entre sí, destacando cada una de las virtudes.

“Que esta sea la consulta que denuncia a los extremos y que no comulga con la ilegalidad”, aseguró el exministro Mauricio Cárdenas, quien resaltó la trayectoria de Dávila como periodista.

Por su parte, Oviedo destacó el recorrido de David Luna. Mientras que Paloma Valencia resaltó a Juan Manuel Galán. “Fue un senador como pocos, pero también toca hablar de Luis Carlos Galán Sarmiento” afirmó Valencia quien a su vez recordó a Miguel Uribe Turbay.

“Nos han enseñado que uno no puede silenciarse. No podemos ser indiferentes”, destacó Valencia.

Juan Manuel Galán destacó la experiencia de Aníbal Gaviria como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. “Tenemos muchas cosas en común, ambos fuimos afectados por la violencia. Representa una historia de resiliencia”, mencionó.

La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán
La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán Foto: SEMANA

Gaviria por su parte descartó las virtudes de Oviedo en política. “En su infancia le tocó duro, soportar bullying en el colegio, pero es un rasgo importante la entereza, la capacidad de enfrentar retos y superarlos”, dijo.

Los candidatos destacaron que de ese proceso saldrá el próximo presidente del país. La consulta se llevará a cabo el mismo 8 de marzo cuando sean las elecciones al Congreso.

Enrique Peñalosa destacó a Paloma Valencia porque ha dado muchas batallas “con disciplina, con estudio y con carácter”. El exalcalde de Bogotá mencionó que uno de los pilares de la candidata del Centro Democrático ha sido la seguridad.

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: minuto a minuto de las elecciones presidenciales 2026

Por su parte, Juan Carlos Pinzón alertó que si el presidente no sale de esa consulta el país podría estar enfrentando un momento difícil. “A Colombia la tenemos que sacar adelante”, afirmó.

En el caso de Dávila, agradeció a su familia y a su equipo por el respaldo. “Voy a hacer lo mejor todo lo que pueda hacer para que Colombia tenga a la mejor persona en la Presidencia de la República”, dijo.

