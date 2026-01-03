Política

La vicepresidenta Francia Márquez rechazó bombardeos de EE. UU. en Venezuela y pidió respeto a la soberanía y la paz: “El poder reside en el pueblo”

La vicepresidenta llamó a los organismos multilaterales a actuar con firmeza y advirtió que sin justicia no puede haber democracia ni estabilidad en la región.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 3:41 p. m.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habló de la captura del dictador Nicolás Maduro.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habló de la captura del dictador Nicolás Maduro. Foto: AFP

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la escalada militar en Venezuela, rechazando de manera categórica cualquier intervención armada y reiterando que el respeto a la democracia, la soberanía y la paz debe prevalecer en la región.

En un mensaje que publicó a través de su cuenta de X, Márquez subrayó que “el poder reside en el pueblo” y afirmó que los principios democráticos no son negociables, al considerarlos el eje fundamental sobre el cual se construyen la convivencia, la dignidad y la integridad de las naciones y de sus ciudadanos.

Según la vicepresidenta, desconocer estos valores pone en riesgo la estabilidad regional y profundiza el sufrimiento de las poblaciones civiles.

Donald Trump, Nicolás Maduro.
Donald Trump llevará a la justicia a Nicolás Maduro. Foto: AP

La funcionaria sostuvo que, desde su postura como defensora de la vida, rechaza de forma explícita la intervención militar y llamó a los organismos multilaterales a asumir con responsabilidad su obligación frente a los pueblos.

En ese sentido, instó a instancias como Organización de las Naciones Unidas a actuar con firmeza para garantizar la paz y la protección del pueblo venezolano, en medio de un contexto de alta tensión política y militar.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas. Foto: AFP

Márquez enfatizó que el derecho internacional humanitario debe ser plenamente respetado, como condición indispensable para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos y proteger a la población civil.

Señaló que solo a través de un marco de respeto mutuo, diálogo genuino y unidad regional será posible que el pueblo venezolano trace libremente sus propios caminos hacia la justicia, la libertad y la autodeterminación.

Habitantes de Caracas reportan explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Los ataques se presentarían en otras ciudades de Venezuela Foto: Tomada de Redes Sociales

Finalmente, la vicepresidenta insistió en que no puede existir democracia sin el pueblo, ni paz sin justicia, y cerró su pronunciamiento con una consigna que ha marcado su trayectoria política: “La dignidad como un principio que debe convertirse en costumbre”.

Su declaración se suma a las reacciones de distintos sectores del Gobierno nacional frente a la crisis venezolana y al impacto que este escenario podría tener en la estabilidad regional.

