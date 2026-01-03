Diosdado Cabello apareció con chaleco antibalas y la misma bandera que ha usado Gustavo Petro en sus discursos. ¿Qué significa?

Una bandera roja, blanca y negra ha llamado siempre la atención en los discursos de Gustavo Petro. Y, ahora, fue el símbolo elegido por Diosdado Cabello para su salida pública, tras la captura de su jefe, el dictador Nicolás Maduro.

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz apareció en una declaración grabada en video con un chaleco antibalas que tenía en el pecho esta imagen.

Diosdado Cabello Foto: VTV

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras la captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

En sus palabras, Cabello no quiso mostrar asomo de derrota. “Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo... Estamos desplegados. Llamamos a la calma. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, aseguró.

“Esperamos que el mundo se pronuncie o van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios donde habitan civiles, ¿van a hacer cómplices?“, cuestionó el funcionario venezolano.

La imagen de la bandera, mientras tanto, se veía en primer plano. La bandera es conocida como la imagen de “guerra a muerte”. Con sus colores rojo, negro y blanco es un símbolo que utilizó el libertador Simón Bolívar durante la Guerra de Independencia de la Gran Colombia.

Gustavo Petro suele usarla con frecuencia. La ondeó con entusiasmo en las manifestaciones del primero de mayo, cuando convocó a las masas para las protestas tradicionales del Día del Trabajo.

El presidente ondeó la bandera en las manifestaciones del primer de mayo. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

También lo hizo en su controversial discurso ante las Naciones Unidas en Nueva York, en el que se despachó contra Donald Trump. Tras el viaje, al primer mandatario le retiraron la visa.

El presidente se puso un pin con la misma bandera para su discurso en las Naciones Unidas, el año pasado. Foto: Presidencia

El presidente explicó en un trino este sábado su significado. "Es la bandera de Bolívar, igual que se parecen las banderas tricolor de nuestros países que Bolívar trajo desde Haití para libertar cinco repúblicas", escribió en X.

El gobierno colombiano rechaza la intervención de Estados Unidos

El presidente compartió un comunicado en su cuenta de X en la que rechaza lo que calificó como una agresión a Venezuela. Este es el texto completo:

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil.

Petro se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”

El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos.De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes.

La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional.La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada.Que Bolívar protega al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano“.