Mundo

Diosdado Cabello apareció con chaleco antibalas y la misma bandera que ha usado Gustavo Petro en sus discursos. ¿Qué significa?

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela aseguró que “el país está en completa calma, lo que intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 1:01 p. m.
Diosadado Cabello, en su declaración tras la captura de Maduro, usó la bandera.
Diosadado Cabello, en su declaración tras la captura de Maduro, usó la bandera. Foto: Fotomontaje SEMANA

Una bandera roja, blanca y negra ha llamado siempre la atención en los discursos de Gustavo Petro. Y, ahora, fue el símbolo elegido por Diosdado Cabello para su salida pública, tras la captura de su jefe, el dictador Nicolás Maduro.

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz apareció en una declaración grabada en video con un chaleco antibalas que tenía en el pecho esta imagen.

Diosdado Cabello
Diosdado Cabello Foto: VTV
Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras la captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

En sus palabras, Cabello no quiso mostrar asomo de derrota. “Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo... Estamos desplegados. Llamamos a la calma. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, aseguró.

“Esperamos que el mundo se pronuncie o van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios donde habitan civiles, ¿van a hacer cómplices?“, cuestionó el funcionario venezolano.

Mundo

Delcy Rodríguez, quien reemplazaría a Maduro, está en Rusia, según ‘The Objective’

Mundo

El régimen de Irán reacciona a los ataques de Estados Unidos que terminaron con la captura del dictador Nicolás Maduro

Mundo

“Maduro no es el presidente de Venezuela”: Marco Rubio revivió su pronunciamiento tras la caída del dictador

Mundo

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Noticias Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”

Mundo

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras la captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

Mundo

Políticos y jefes de Estado reaccionan a la captura de Nicolás Maduro tras operación militar en Caracas

Mundo

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

Mundo

Diosdado Cabello denunció incursión militar de EE.UU. en país vecino de Venezuela para atacar a régimen de Maduro

Mundo

“Será aniquilado”: Diosdado Cabello lanzó contundente amenaza a EE. UU. y llamó “payaso” a Marco Rubio

La imagen de la bandera, mientras tanto, se veía en primer plano. La bandera es conocida como la imagen de “guerra a muerte”. Con sus colores rojo, negro y blanco es un símbolo que utilizó el libertador Simón Bolívar durante la Guerra de Independencia de la Gran Colombia.

Gustavo Petro suele usarla con frecuencia. La ondeó con entusiasmo en las manifestaciones del primero de mayo, cuando convocó a las masas para las protestas tradicionales del Día del Trabajo.

bandera de guerra a muerte
El presidente ondeó la bandera en las manifestaciones del primer de mayo. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

También lo hizo en su controversial discurso ante las Naciones Unidas en Nueva York, en el que se despachó contra Donald Trump. Tras el viaje, al primer mandatario le retiraron la visa.

“En Naciones Unidas, convertido en un Bolívar planetario, quiso disputarle a Greta Thunberg la vocería en contra del cambio climático”.
El presidente se puso un pin con la misma bandera para su discurso en las Naciones Unidas, el año pasado. Foto: Presidencia

El presidente explicó en un trino este sábado su significado. "Es la bandera de Bolívar, igual que se parecen las banderas tricolor de nuestros países que Bolívar trajo desde Haití para libertar cinco repúblicas", escribió en X.

El gobierno colombiano rechaza la intervención de Estados Unidos

El presidente compartió un comunicado en su cuenta de X en la que rechaza lo que calificó como una agresión a Venezuela. Este es el texto completo:

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil.

Petro se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”

El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos.De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes.

La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional.La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada.Que Bolívar protega al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano“.

Más de Mundo

.

Diosdado Cabello apareció con chaleco antibalas y la misma bandera que ha usado Gustavo Petro en sus discursos. ¿Qué significa?

Delcy Rodríguez Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, quien reemplazaría a Maduro, está en Rusia, según ‘The Objective’

Trump y Maduro

El régimen de Irán reacciona a los ataques de Estados Unidos que terminaron con la captura del dictador Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Marco Rubio

“Maduro no es el presidente de Venezuela”: Marco Rubio revivió su pronunciamiento tras la caída del dictador

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Donald Trump y Nicolás Maduro

Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras la captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

Nicolás Maduro, pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" del héroe independentista venezolano Simón Bolívar

Políticos y jefes de Estado reaccionan a la captura de Nicolás Maduro tras operación militar en Caracas

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

“Exigimos prueba de vida inmediata”: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la captura de Maduro por parte de EE.UU.

Vladimir Padrino y Donald Trump

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”: general Padrino reaparece para denunciar “agresión criminal” de EE. UU. y decreta máxima alerta militar en Venezuela

Noticias Destacadas